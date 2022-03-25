百萬YouTuber小玉（朱玉宸）去年10月被爆出利用DeepFake軟體，把多名網美、女星和政治名人的臉合成在謎片女優身上，提供給有繳交會費的粉絲觀看，不法獲利上千萬遭逮捕；同是網紅的笑笑也受波及，但因罪證不足獲不起訴，在神隱5個月後，今（25）晚開直播透露真相，被問到還會和小玉做朋友嗎？她大方回應「當然還是朋友」。

小玉靠換臉謎片不法獲利，新北地檢署在16日偵查終結，最終依散布猥褻影像、加重誹謗、違反個資法等罪起訴小玉和助理莊炘睿二人，而頻道合夥人笑笑雖被警方列為嫌疑人，最後因罪證不足不起訴。昨（24）日笑笑在臉書預告要開直播，決定把知道的都說出來，更表示之後會固定開直播，恢復工作。

笑笑在神隱5個月後，今（25）晚開直播透露真相，被問到還會和小玉做朋友嗎？她大方回應「當然還是朋友」。(圖/ 摘自笑笑Twitch)

笑笑今晚一開播就湧入許多網友，她透露事發後小玉就搬回他家住，並表示已經很少有對方消息，就有人好奇問，「還會和小玉做朋友嗎？」，笑笑也很大方地回應，「當然還是朋友」，但目前已經很少聯絡；笑笑也提到換臉事件她真的都不知道，「我也很無辜」，因為工作室樓層和格局的關係，即使她和小玉共用一個工作室，卻不太會碰到對方。

有網友不解笑笑既然不知情，那應該沒必要神隱5個月才出現，但她也無奈地表示，事發當下怎麼說都沒人相信，才會等自己被證明是清白之後，再回到大眾面前。

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