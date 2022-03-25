基隆市今天新增3名本土案例，其中一名確診員警昨天才接受市長林右昌頒獎，對此指揮中心以「不算密切接觸」為由，僅建議林右昌篩檢並隔離3天，引發民眾質疑特權，有網友翻出衛福部密切接觸定義，大罵「再瞎掰啊」。

林右昌未戴口罩接觸確診者，僅須隔離3天引發軒然大波，指揮中心發言人莊人祥卻表示不算密切接觸，有網友表示衛福部「密切接觸」3大定義，分別是與確診者「15分鐘以上的接觸」、「1.5公尺內」和「無防護措施(口罩等)」其中一項，就定義為密切接觸者，林右昌符合其中2項定義。

衛福部最新版本的密切接觸者定義，為無適當防護下，24小時內與確診者面對面接觸15分鐘。(圖／衛福部)

而莊人祥稱林右昌居家隔離是「預防性加強」作為，原PO也傻眼，表示之前根本沒聽過有這個名詞，根本是記者提問後，莊人祥瞎掰出來的理由。

鄉民也紛紛開砲：「不要質疑雙標黨的決心」、「幫高雄赤鬼牛排QQ」、「好了啦，你有黨證嗎」、「意思就是我可以不用隔離，現在意思一下」、「人家是市長，百姓不要太放肆好嗎」、「有預防性羈押，當然也有預防性加強」、「大官隔離3天很給面子了，不要太不滿」、「綠能，你不能」。

實際查詢衛福部網站，在最新版的指引中，表示密切接觸者定義為自確定病例發病前4日起至隔離前，在無適當防護下，曾於24小時內累計大於15分鐘面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者；以及在無適當防護下，執行引發飛沫微粒的醫療處置。

基隆市衛生局長吳澤誠說，林右昌市長雖然未戴口罩，但頒獎給確診員警的過程僅有20秒，但仍決定採取高規格防疫，PCR後隔離3天再進行二採。