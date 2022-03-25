ELLA希望透過自己的影響力，能幫助更多的朋友擁有正能量。（LiTV、群石國際提供）

ELLA（陳嘉樺）為宣傳主演《野夏天》聊到好姊妹SELINA的萌芽戀情，不忘鼓勵大家勇敢去愛，還驚曝另一位好姊妹Hebe的新戀情，直呼「你就接受他！你就去享受他！我覺得有時候不見得談戀愛的人，對象是一個男人或者一個女人，有可能只是一幅畫，有可能在跟山談戀愛，就像我們的田馥甄小姐一樣，她現在整個人在跟山談戀愛，她的男友是某座山！不管遇到是男人、女人或什麼事，你就是好好享受這一切，因為那太珍貴了！」

她也自爆跟瘦子E.SO在新片《速命道》中，將有段激情的粉紅姊弟戀，由於前2部《聽見歌再唱》、《野夏天》都屬勵志題材，被問到是不是被「解孵（賴斯翔）」直接砍掉不少有戀愛情節的劇本？ELLA笑喊「他本人就在後面，你們要不要問問他！才沒有呢拜託…我跟瘦子（E.SO）談戀愛狂的咧！那時候瘦子都是我的！瘦子看到一定會覺得這女人好恐怖！但這種事情大概也只有他自己心裡最清楚了吧！有沒有篩掉一些比較特別激烈的戲呢？也許哪一天解敷就放生我了也不一定，人生沒有太多的限制，什麼都有可能，敬請期待！」

透過《聽見歌再唱》、《野夏天》跟小小孩與大小孩相處的延伸，身為成熟大人的我們，或許一個理念甚至一句話的撞擊，都恐改變後輩的想法，對此，ELLA期待用更開闊的心境跟眼界去看待身邊所有的人，將心比心也懂得放下，她感恩能藉自己的正能量幫助世界更美好，「從出道到現在，常常會收到歌迷寫的信，就說我爸爸、媽媽因為S.H.E都很乖很正面，所以就讓我們追星，S.H.E說不能蹺課、不能怎麼樣，所以爸爸、媽媽都很喜歡他們的孩子喜歡S.H.E，後來比如『艾拉秀』，很多歌迷就在他們社群上跟我分享，說看了這個秀以後有很多的改變，有些人甚至覺得要去做那個一直沒有實現的那件事，我覺得自己做了很有用的事，我成為了一個有用的大人，一個我小時候想要成為的那種人。」