澎恰恰近日在新節目《怪仙瘋濟顛》中，重提19年前「自瀆光碟案」內幕，並自爆當時被歌手郭桂彬拐騙8300萬元，而自己會落得如今下場，和郭桂彬脫不了關係，消息一出引起熱議，但也有酸民質疑他在炒熱度、刷存在感，對此，澎恰恰金主兼好友林董也看不下去，直播嗆酸民「比垃圾還不如」。

澎恰恰近日在網路節目提起2003年的自慰影片風波，並透露當時請黑道歌手郭桂彬幫忙協調，但他卻私吞款項，本來傳出這筆款項是4400萬，但他現公開真實金額高達8300萬，引起熱議。

對此，郭桂彬不願多談，而澎恰恰也遭酸民狂批為刷存在感舊事重提，罵他炒熱度，林董今(25日)在直播時，替澎恰恰發聲，強調他會把事情講出來，只是想讓大家知道，他過去如何為什麼摔倒，痛罵酸民比垃圾還垃圾，「如果今天是你爸媽，你會怎樣？」

澎恰恰重提光碟案遭網批，林董嗆酸民。(圖／取自澎恰恰臉書)

林董也狠酸這些酸民只會在背後當鍵盤手，認為應該尊重長輩，最起碼也該給澎哥一個尊重。其實，澎恰恰兒子也替爸爸說話，回應《中時》表示很無奈，：「我自己是覺得被罵習慣了，就這樣吧，我也不知道該怎麼說，反正做什麼事情一定都被罵，放個影片也被罵」。

澎恰恰前年因欠下2.4億鉅債宣告破產，之後他找到台商好友林董出手相助，不僅幫他設立還款計畫，還協助他接工作賺錢，目前債務還剩下1.6億。