大陸咖啡品牌瑞幸咖啡24日公布2021年全年及第四季財報，截至2021年末，瑞幸門店總數已達到6,024家，超過星巴克中國5,557家的數據成為大陸最大連鎖咖啡品牌。

據財聯社報導，瑞幸咖啡24日公布2021年第四季及2021財年未經審計的財務報告顯示，瑞幸咖啡2021年第四季淨新增353家門市，截至2021年末，門市總數已達到6,024家，其中自營門市4,397家，聯營門市1,627家。

數據顯示，瑞幸咖啡第四季總淨收入人民幣（下同）24.327億元，年增長80.7％；2021財年總淨收入為79.65億元，年增長97.5％。瑞幸咖啡2021財年經營虧損為5.39億元，與2020財年的25.87億元相比，經營虧損大幅減少。

雖然受到新冠疫情的影響，但得益於交易用戶數的大幅增長，以及產品銷量提升等因素，瑞幸自營門市同店銷售額增長強勁，第四季增長率達43.6％。第四季月均交易用戶數年增長67.1％至1,620萬，創下瑞幸歷史紀錄新高。

2021財年，瑞幸自營門市同店銷售增長率則達到69.3％，自營門市的門市層面利潤也在2021年首次實現年度轉正，達到12.528億元。

瑞幸方面認為，清盤狀態的結束表明瑞幸的治理結構已全面回歸常態，這意味著不僅債務風險得以消除，而且接下來瑞幸能夠以更強的財務實力來支持精細化運營，進而實現更穩健的擴張。

瑞幸咖啡曾被譽為美國跨國咖啡連鎖品牌星巴克在中國市場的最大對手，2020年4月自曝財務造假醜聞，同年6月從那斯達克退市。半年後，該公司同意支付1.8億美元罰金，就美國證券交易委員會（SEC）對其提出的詐騙指控達成和解。

據新浪網報道，星巴克1月財報顯示，截至2022年1月，星巴克在中國的門市總數為5,557家，星巴克中國的門市數量首次被超越。2021年底星巴克在接受媒體採訪時曾表示，目標是到2022年年底，在230個城市運營6,000家門市。