為進一步推進資本市場制度型開放，深化境內外市場互聯互通，上海證券交易所25日對「上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存託憑證上市交易暫行辦法」進行修訂，並更名為「上海證券交易所與境外證券交易所互聯互通存託憑證上市交易暫行辦法」，自公布之日起施行。

同天，為規範深圳證券交易所與境外證券交易所互聯互通存託憑證上市、交易、跨境轉換和訊息披露等行為，維護市場秩序，保護投資者合法權益，深交所製定「深圳證券交易所與境外證券交易所互聯互通存託憑證上市交易暫行辦法」。

「辦法」指出，境外發行人申請中國存託憑證首次在上交所上市需要滿足發行申請日前120個交易日按基礎股票收盤價計算的境外發行人平均市值不低於人民幣（下同）200億元。在境外證券交易所上市滿3年及中國證監會與境外證券監管機構根據境外基礎股票上市地（以下簡稱境外上市地）市場分層情況約定的其他上市年限條件。還需符合申請上市的中國存託憑證數量不少於5,000萬份且對應的基礎股票市值不少於5億元。

此外，上交所並對中國存託憑證交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10％。上交所全天休市達到或者超過7個自然日的，其後首個交易日的漲跌幅比例為20％。