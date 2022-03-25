不少年輕人為了更好的生活品質而選擇北漂工作，不過在鄉下務農，說不定比坐辦公室賺得多。一名24歲的女網友原本在科技廠上班，月薪3萬3000元，最近想換離家近一點的工作，親戚反而建議她乾脆回家幫奶奶種田，不僅月收入200萬元還很自由，讓她猶豫不決，貼文一出也引發網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，她今年24歲，在科技廠上班，月薪3萬3000元，最近想換離家近一點的工作，結果親戚得知後反而建議她回家幫忙奶奶、叔叔種田，「雖然還未扣掉機器、肥料等成本，但月收入高達200萬元」。

她透露，現在的辦公室生態確實讓她有點喘不過氣，回家種田反而自由度更高，讓她十分心動。不過她也坦言，自己很在意親戚的看法，擔心對方會認為她還年輕，應該要去科學園區闖蕩，而不是想著回家養老，因此希望大家能給她一點建議。

不少網友認為，應該要把握機會試試看，「回家種田挺好的，反正選擇妳想要的就好，別人眼光永遠介意不完」、「其實現在有很多青農，有機會的話當然可以試試看，順便想想如何增加這些農作物的附加價值及網路行銷」、「想做就去做吧，年輕還有本錢去嘗試」、「生活是你要過的，錢是你要賺的，管別人覺得好或不好，他們又不能替你承擔什麼」。

也有農家子弟分享經驗談勸原PO三思，「等你真的下去種田妳就知道，種田沒有你想的那麼簡單，收入高沒錯但是一年下來都不能休息，工人也越來越難請，很多事情都要自己做，更何況天災發生的時候，一年下來的心血都沒了，希望原PO可以好好想想」、「我二伯母跟著我阿嬤務農，每天半夜2點多起床，吃個飯大概3、4點就要出門，不然中午天氣很熱，還要施肥、放水等等的，風吹日曬雨淋，我覺得要三思」。