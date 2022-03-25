前「丘丘合唱團」團長兼吉他手邱晨（邱憲榮），24日下午因肝硬化病逝，享壽72歲；邱晨在樂團解散後曾製作專輯《特富野》紀念「湯英伸事件」，讓外界對於該事件喚起記憶；湯英伸是鄒族人，他在1986年北上工作被雇主剝削，又遭罵「番仔」，一怒殺害雇主全家，遭判死刑，是台灣最年輕的死囚，當年案件細節一一曝光。

湯英伸事件發生在1986年，湯英伸當年到台北工作，卻被求職介紹所介紹到乾洗店，欠下介紹費3500元，又遭雇主扣留身份證，被迫超時工作，他酒後與雇主發生衝突，殺死僱主夫妻和對方2歲女兒，遭判死刑定讞，因為他的鄒族身分，讓原住民與漢人長期存在的對立爭議浮上檯面，隔年5月15日執行槍決。

湯英伸當年殺害雇主全家後自行投案，並在警局深自痛悔。（資料照）

湯英伸原本就讀嘉義師專，在同學眼中是會寫詩、歌喉好的運動健將，沒想到卻成為台灣最年輕的死囚。（資料照）

湯英伸遭槍決當年僅19歲，是台灣史上最年輕死刑犯，槍決時他還拒絕法醫為他施打麻醉藥，他說「自己罪有應得，所以必須接這個刑痛」。（資料照）

湯英伸遭槍決當年僅19歲，是台灣史上最年輕死刑犯，槍決時他還拒絕法醫為他施打麻醉藥，他說「自己罪有應得，所以必須接這個刑痛」；湯英伸事件後，台灣原住民權益逐漸受到重視，開始一連串的改革運動，湯所屬的「曹族」也被正名為「鄒族」，「吳鳳鄉」於1989年3月1日正名為阿里山鄉。

而邱晨在1981年成立「丘丘合唱團」，是台灣史上第1個登上電視的搖滾樂團，首張專輯的《就在今夜》成為經典，樂團解散後，邱晨就在1986年為湯英伸事件做《特富野》紀念專輯，部分歌詞採用了湯英伸本人文字，部分採用了鄒族民謠，邱晨自此開始投入社會運動，用音樂讓大眾重視社會的多元文化。