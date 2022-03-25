前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

對於北韓於24日發射一枚洲際彈道飛彈「火星-17」，落入青森縣近海的日本專屬經濟海域，前民進黨立委、文化大學教授郭正亮解讀，如果把高度放低，可以覆蓋美國全境；北韓為何技術突飛猛進？一定是俄羅斯給的技術，意味著俄羅斯有很多招，又怎知道伊朗不會出事？

北韓於24日下午向朝鮮半島東部海域發射一枚疑為北韓最新型的洲際彈道飛彈「火星-17」，該彈在飛行一小時後落入青森縣近海的日本專屬經濟海域（EEZ），創下北韓射彈以來最遠、最高的紀錄。

北韓官媒說，北韓最新發射一枚大型、新型洲際彈道飛彈，領導人金正恩稱這次試射旨在展現北韓核力量的威力，警告美軍不要輕舉妄動。

海軍前艦長呂禮詩今（25）日在中天電視《正常發揮》分析，「火箭人」--北韓的金正恩24日試射「火星17」飛彈，落點在日本西部專屬經濟海域，是使用高仰角，如果不使用高仰角，就飛過日本領空，會被制裁。聯合國也開會因應，因為2017年起，金正恩就沒有再試射飛彈了。

呂禮詩說，金正恩這次試射的是「火星17」飛彈，日本起飛F15戰鬥機，還拍攝到飛彈的軌跡。金正恩也不忘記作秀，在飛彈發射前與飛彈合照。

平壤25日證實，24日在北韓最高領導人金正恩現場親自指導下，成功試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」（Hwasong-17），平壤也釋出金正恩視察照片。（圖／路透社、朝中社提供）

前民進黨立委、文化大學教授郭正亮解讀，金正恩這次試射飛彈飛行時間71分鐘，高度達到6000多公里。而如果把高度放低，可以覆蓋美國全境。而北韓為何技術突飛猛進？一定是俄羅斯給的技術，意味著俄羅斯有很多招，又怎知道伊朗不會出事？