桃園雲豹25日在主場面對台南台鋼獵鷹，中鋒戴維斯(Deyonta Davis)、射手盧捷閔分別創下單場得分新高的29分與22分，助隊以109比93贏球，拿下對戰3連勝，雲豹總教練王志群說：「今天球隊能拿下勝利，關鍵在於打出很好的團隊精神，尤其外援跟本土球員搭配配默契非常好。」

戴維斯此戰攻下29分、抓17籃板，盧捷閔則是3分球9投6中，攻下生涯新高22分，戴維斯表示，今天在場上感覺不錯，就是執行好教練團要的戰術，有空檔就把握住機會。盧捷閔也說：「前幾場自己的狀態不好，是群哥給我很多鼓勵，要我保持信心，再加上球隊打法，隊友做了很多機會給我，我就是好好把握。」

王志群表示，這場比賽外援跟本土默契上都搭配的很好，每個人都在場上做該做的事及對的事，之後會繼續保持這樣的節奏，未來也會針對不同對手做出不同改變。

雲豹此場比賽另一亮點，是前3戰都沒登錄的威廉斯，他此戰替補上場20分鐘，攻下12分、6籃板，還送出3次助攻，幫助隊友輕鬆拿下分數，王志群笑說：「我沒有特別冰他，只是針對對手不同做其他選擇，我很看好他在球場上的威脅性、攻擊性及主宰力，教練團會因應整個團隊的需求，在外援編制上做調整。」