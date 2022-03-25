國際抵制俄羅斯的海鮮食品已對英國食品業者和經銷商產生衝擊，有英國「國菜」之稱的炸魚薯條面臨斷供危機，業者表示，如果問題無法解決，商家只能改賣炸雞或土耳其烤肉串。

香港《南華早報》報導，英國炸魚薯條協會主席克魯克（Andrew Crook）表示，享譽全球的英國國民美食「炸魚薯條」所使用的鱈魚，有一半是從俄羅斯進口，西方國家聯手制裁俄羅斯，斷絕與其商業往來後，這道菜所需的材料出現短缺，有斷供危機。

克魯克指出，受國際制裁影響，鱈魚價格不斷攀升，業者很難找到適合的替代來源，能源價格飆漲也增加業者的負擔，「如果這些問題不解決，我們只能轉型去賣炸雞或土耳其烤肉串。」

炸魚薯條是源自19世紀的英國特色小吃，最早是以產自英國沿海的鳕魚為材料製成，第二次世界大戰期間，由於物資短缺使鳕鱼成為民眾難得能吃到的肉類，這款原本只是街頭小吃的食物，也因陪伴英國人度過艱難歲月而逐漸被視為英國國菜。

中國國家主席習近平2015年訪問英國時，據媒體報導，英國王室擺出最高規格的接待，但他最想嚐一嚐的就是這道英國傳統藍領階級食品。