俄羅斯、烏克蘭戰火延燒至今，全球關注，世界各地湧現捐款、物資浪潮，更首度出現大量網友透過加密貨幣、加密藝術聲援烏克蘭，形成元宇宙連儂牆。近日由區塊鏈愛好者組成的團體Wen For All（WFA）攜手台灣區塊鏈新創奧丁丁集團、倫敦插畫家Anastasia Izlesou，倡議和平反戰，推出兩款和平NFT，即日起開賣，販售所得將全數捐贈至戰事地區基金會，共同為因戰爭流離失所的群眾盡一份心力，進行人道救援。

Wen For All（WFA）倡議人Audrey表示，近期烏俄戰爭受到全球關注，WFA團隊於此時發布和平NFT，呼籲民眾同步關注其他同樣因戰事或武裝衝突受害的地區與民眾，如敘利亞、阿富汗、葉門、緬甸、衣索比亞、蘇丹等。

Audrey表示，藝術是中立的，別於一般捐款活動，希望藉由藝術讓更多人參與其中，而藝術品NFT因在區塊鏈上具有可追溯的特性，同時代表著眾人的一份美麗理念，在區塊鏈上紀念留存。Wen For All於奧丁丁NFT交易平台開賣兩款和平NFT，包括《花朵的孩子 Flower Children》NFT（採ERC-1155形式發行，限量10,000份，售價10美元）、《共舞 The Dance》NFT（採ERC-721形式發行，限量1,000份，售價100美元）。

兩款和平NFT販售所得將全數捐至戰事地區「醫療救助」、「食物物資」、「庇護所」三類基金會，民眾購買任一款NFT將獲選擇權，可自由選擇欲支持的基金會，5/1～5/7於WFA官網進行投票，除WFA所羅列的基金會，購買民眾亦可提名其他基金會供群眾選擇，投票結果預計5月中旬公布，WFA將依循群眾選擇結果，5月底前將販售所得依比例捐至各基金會，並於官網公告捐款憑證。