對於美國總統拜登於當地時間25日前往與烏克蘭接壤的波蘭一事，前海軍艦長呂禮詩分析，美軍的「陸基神盾系統」，包括「相位陣列雷達」和「Mark41垂直發射系統」，就是部署在波蘭和羅馬尼亞，再一次證明俄羅斯的恐懼不是沒有道理的。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）報導，白宮宣布，美國總統拜登將在當地時間25日前往與烏克蘭接壤的波蘭邊界城市熱舒夫（Rzeszow），拜登預計接見烏克蘭難民、駐紮當地的美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division），以及聽取烏克蘭當地的人道問題簡報。

拜登遠赴波蘭的原因，前海軍艦長呂禮詩今（25）日在中天電視《正常發揮》表示，美軍的「陸基神盾系統」，包括「相位陣列雷達」和「Mark41垂直發射系統」，就是部署在波蘭和羅馬尼亞，再一次證明俄羅斯的恐懼不是沒有道理的。

呂禮詩指出，如果「Mark41垂直發射系統」放「標準三型」飛彈，攔截高度達300公里，可以反制彈道飛彈。但「Mark41垂直發射系統」不是只能裝「標準三型」飛彈，什麼都能裝，連巡弋飛彈也能裝，俄羅斯之前一直懷疑裡面有巡弋飛彈，這代表美俄之間沒有互信！