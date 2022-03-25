謝雨芝（左起）、溫昇豪、隋棠、六月、修杰楷、林暉閔昨晚出席《親愛壞蛋》殺青酒會。（TVBS提供）

林暉閔（左）飾演六月兒子，殺青戲拍到凌晨5點半。（TVBS提供）

修杰楷昨晚出席《親愛壞蛋》殺青酒會。（TVBS提供）

TVBS影集《親愛壞蛋》昨（24日）舉行殺青酒會，隋棠、温昇豪、六月、修杰楷、謝雨芝、林暉閔齊聚一堂，大家時隔2個月不見，一見面就話匣子大開聊個不停，溫昇豪還大開隋棠玩笑：「隋棠太正派，希望下次換她演個外遇的角色，讓她感受我這10幾年來因為《犀利人妻》背負的罵名！」

隋棠與温昇豪自《犀利人妻》以來，這是第4次合作，隋棠透露演出《親愛壞蛋》有別於以往，夫妻之間沒那麼多磨擦，比較同心協力、有向心力的家庭，笑說：「只需要盡量不讓自己被溫昇豪惹到笑場就好。」温昇豪坦言都是即興發揮，謝謝導演給空間，讓他抱著放鬆心情拍攝，他笑談和隋棠就像妹妹一樣，「每次合作都很開心隋棠能信任自己。」

六月在戲中飾演隋棠的死對頭，無論戲裡戲外都壓力甚大。隋棠擁有名模身材，六月笑說先前為跟隋棠對戲，在短時間內激瘦5公斤，表示要看到隋棠之後立馬又再減重1公斤，笑喊：「棠棠，太久沒看到你我會變胖，我們要常常見面。」隋棠立馬爆料：「那是誰剛剛叫了6隻雞翅來吃？」笑翻全場，，歡樂氣氛讓眾演員對分離感到不捨，修杰楷喊話「導演可以再多寫個10集嗎？」

六月和修杰楷劇中飾演貌合神離的夫妻，林暉閔是2人的叛逆小孩。回憶起殺青那天，六月和林暉閔拍到凌晨5點半才殺青，林暉閔透露自己7點半馬上進另一個劇組，只休息1小時就切換角色；六月則是直接回家送小孩去上課，修杰楷誇她是稱職好媽媽。

大家聊起拍攝趣事，修杰楷爆料六月收工後都會一直約大家聚會，沒想到直接聚會到凌晨三點，從此不敢接六月電話，六月回說：「沒想到我體力那麼好吧，我不管幾點睡，每天都早上七點起床。」笑稱自己是金頂電池。被問及殺青後有沒有與六月避不見面。修杰楷笑說：「我手機20年沒換，六月隨時都可以找得到我。」

而同時身兼《食尚玩家》主持人的謝雨芝竟最不捨劇組的伙食，表示劇組是許願池，都會準備很好吃的餐點。隋棠則是最捨不得六月，有感而發地說：「她太會照顧人，這部戲比較嚴肅，有六月在現場就很歡樂。」