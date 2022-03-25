韓國犯罪懸疑劇《隧道》，故事改編自真實連環殺人案件，懸疑劇情加上緊張的推理氛圍，日前在韓國播出時收視不僅隨劇情節節上升，甚至數次刷新自身收視紀錄。主演崔振赫、尹賢旻、李裕英感謝觀眾一路以來的支持，尹賢旻也曾感性透露：「這是我第一次在殺青戲時哭了的作品，最後一場戲我和振赫緊抱在一起哭，這些事對我來說非常珍貴。」

雖然詮釋的故事情節沉重，透過幕後花絮發現演員也有輕鬆逗趣的一面，男主角崔振赫「穿越時空」的劇情設定，加入許多逗趣橋段，像是不會使用悠遊卡搭公車、第一次看到智慧型手機的驚訝反應等等，呆萌表情與他陽剛外型形成對比，引起大批粉絲留言直呼「崔振赫好可愛！」還有場拍攝夜戲現場，崔振赫因為好奇心作祟，臨時起意扛起攝影機，秒變攝影師掌鏡，拍攝對手演員尹賢旻，但不久崔振赫開始念念有詞苦笑：「這樣看真的好神奇，可是舉這個真的累死了！」率真模樣也令他圈粉無數。

另外，崔振赫和尹賢旻之間的Bromace（兄弟情）互動也意外成為《隧道》的一大亮點；劇中，2人初次見面，崔振赫就將尹賢旻當成從精神病院跑出來的瘋子，直接將他趕出警局，還將對方銬上手銬，令人倍感荒謬。戲中總是相互鬥嘴，又必須合力辦案的2人私下感情也非常緊密，曾同時被稱讚皆是「高顏值」男星，當下2人異口同聲互稱對方才是帥哥，崔振赫搶先開口：「賢旻是很帥，但我的話就不太清楚了。」尹賢旻趕緊回應：「振赫才是更帥呢！」