3個月大孩子聽的懂大人講的話嗎？有名人妻在網上投稿，她有個「C罩杯」愛開黃腔的婆婆，有次她看見婆婆抱著她3個月大的兒子，便聽到「妳看！他很喜歡我的『雙峰』耶」，讓她當場傻眼，兒子就這樣被性騷擾，而且她還覺得被影射胸部小，奶水少，非常無奈；網友回應表示「可以當雙峰駱駝是嗎」、「老奶奶自我感覺良好」。

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」投稿，她表示有個「C罩杯」又愛開黃腔的婆婆，某次她見婆婆抱著她3個月大的兒子，竟聽到婆婆說「妳看！他很喜歡我的『雙峰』耶」，她瞬間翻白眼表示兒子還這麼小就被性騷擾，兒子只愛有奶水可以喝的胸部，怎麼可能懂女生胸部大小的意義，而且她還覺得婆婆根本在影射她胸部小，奶水少。

她甚至覺得長輩愛講疑似「帶黃腔」的語句，她曾經阻止，卻被回應「只是開開玩笑而已」、「小孩還小又聽不懂」、「不要這麼認真好不好」，然而當長輩說「小孩要找阿公」、「小孩只要阿嬤抱」、「小孩不喜歡妳這個」等語，長輩們就會說小孩很聰明，這麼小都聽懂，她對這樣的雙標無可奈何；她認為婆婆對身教言教的重要性都不懂，她很擔心小孩長大也會對異性開黃腔。

文章一出，網友紛紛回應表示「阿嬤喜歡小鮮肉的反應」、「這款的婆婆都是變態型的」、「覺得她可以當雙峰駱駝是嗎」、「老奶奶自我感覺良好」、「低俗，不正經」、「阿嬤你的雙峰只有妳老公想懂」、「好險她沒直接把奶奶翻出來讓小孩吃」、「雙峰這詞不適用於老奶」、「為什麼腦海出現一大堆皺紋」、「老人家找話題，博存在感而已」。