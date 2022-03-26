西方極力呼籲中國停止援助俄羅斯之際，路透引述消息人士，中國國營的中國石化已暫停在俄羅斯進行一項重大石化投資，和一家天然氣行銷企業的談判工作。

中石化此一亞洲最大的煉油廠傳停止一項涉及5億美元的天然氣化工廠投資項目，以及在中國銷售俄羅斯天然氣的計畫。

中國多次表示反對制裁，堅稱將與俄羅斯保持正常的經貿往來，並拒絕將莫斯科在烏克蘭的行動稱之為入侵。但中石化此舉，凸顯即便身為俄國最重要的貿易夥伴，仍對西方對俄羅斯的制裁所產生的風險謹慎以對。

兩名了解會議情況的消息人士表示，中國外交部本月召集中石化、中石油、中海油三家能源公司的官員，審查他們與俄羅斯合作夥伴和當地的業務關係。一位人士表示，該部敦促他們不要採取任何輕率的舉動購買俄羅斯資產。

消息人士稱，有兩家公司已就俄羅斯相關事宜成立了工作組，並正在制定業務中斷和二級制裁的應急計劃。

一家中國國有石油公司的高管表示，在這場危機中，公司將嚴格遵循北京的外交政策。「在新投資方面，公司沒有採取任何舉措的空間。」