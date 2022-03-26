飲料飲品包材大廠福貞-KY（8411）25日經董事會通過2021年度合併財報，去年度合併營收78.15億元，年增34.91％，創8年來新高，因營業利益2億元，年增46.46％，稅後淨利3.9億元，年增480.77％，EPS為2.22元，遠高於2020年度的0.38元，均創近5年來新高。

會中也通過2021年度盈餘分配案，每股擬配息0.4元；以3月25日收盤價16.85元計算，現金殖利率為2.37％。

福貞2021年獲利年增表現，大幅超越同期營收的年增幅度，主要來自於經濟規模效益，使營業費用率下降，及購併新竹廠取得業外利益。福貞2021年度營業毛利率10.33％，但受到原物料上漲影響，較2020年減少。至於2021年度營益率2.56％與淨利率4.99％，分別較2020年度揚升，主要是因經濟規模效益與費用控管得宜，使得營業費用率較前一年度下降所致。

福貞表示，2022年在併入新竹廠及中國大陸持續有新產能挹注下，年營收規模可望突破百億元，且中國大陸啤酒罐化率拉高，將會是公司主要的營運成長動能。

福貞強調，集團旗下中國大陸各廠去年訂單增加，稼動率普遍拉高，集團各營運基地，均全數實現獲利，尤其歷經2018至2020年行業調整期後，中國大陸金屬包裝容器市場明顯成長，加上公司在行業調整期間，積極擴充產能，隨著景氣回溫，可進一步擴大市占率。

在業外部份，福貞去年完成購併而取得新竹廠，依會計準則公報認列廉價收購利益2.47億元，此為公司收購新竹廠後，經評估固定資產增值所產生的效益。

福貞2021年度合併營收，創下8年來新高表現，已接近2013年度的86.4億元，而公司今年在新增新竹廠，且中國大陸亦有新產能挹注下，2022年合併營收可望挑戰新高機會濃厚。

福貞指出，新增的新竹廠近三年的平均年營收約9億至11億元，今年起將全年挹注營收貢獻；而旗下山東廠亦在現有主力客戶已允諾保證訂單下，第二條鋁罐生產線將於第三季開始量產。法人說，上述兩廠新產能加入後，預期福貞2022年度合併營收，可望突破百億元。

福貞強調，以目前中國大陸啤酒罐化率，仍明顯低於已開發國家的情況來看，中國大陸鋁罐市場仍大有可為，位於陝西的集團第六個鋁罐生產基地，明年第一季將啟動量產，在新產能持續導入下，公司預期今、明年的成長表現，會優於中國大陸金屬包裝容器市場的成長性。