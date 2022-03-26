在西方國家出重手制裁的壓力下，俄羅斯考慮接受石油天然氣買家，以比特幣作為支付工具，但僅限於中國、土耳氣等對俄國友好的國家。

俄羅斯國家杜馬（國會下議院）能源委員會主席札瓦尼（Pavel Zavalny），24日在視訊記者會上指出，說起中國、土耳其等「友好」國家，俄羅斯願意提供更具彈性的支付選項。

札瓦尼表示，買方的國家法定貨幣及比特幣，將視為支付俄羅斯能源出口品的替代選項。他說：「長久以來，我們一再向中國提議改用盧布或人民幣結算，土耳其則可用里拉及盧布。你也能拿比特幣交易。」札瓦尼的一番話帶動比特幣漲勢，這個全球最受歡迎的在加密貨幣，24小時內漲幅將近4％，價格來到4.4萬美元。

面對西方國家的強力經濟制裁，俄國總統普丁出招反擊，23日要求「不友善國家」購買俄國油氣，須用盧布支付。普丁做此宣布後，市場憂心此舉恐使已經承壓的能源市場雪上加霜，歐洲天然氣價格應聲飆漲。

札瓦尼附和普丁的盧布買油氣宣言，他說；「如果他們想要買，就讓他們用硬貨幣（hard currency）來支付，對我們來說那形同黃金。要不就以對我們方便的方式支付，亦即我國貨幣。」

消息人士告訴美媒CNBC，雖說美國對俄國石油下進口禁令，懲罰莫斯科入侵烏克蘭，但鑑於歐洲在入冬後極度依賴俄國能源，歐盟不大可能跟進做能源制裁。

Coin Metrics共同創辦人卡特（Nic Carter）表示，俄羅斯顯然尋求讓支付貨幣多元化。他說，俄國自2014年起就為此預作準備，當年拋售所有美債，但對於外匯資產遭凍結，完全沒做好因應準備。

俄羅斯現在似乎嚴肅面對如何擺脫美元，很可能將能源儲備轉換成可在美元體系以外使用的硬資產。