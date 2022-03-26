今年來美國聯準會（Fed）多次對利率政策釋出強鷹訊息，已觸發美國公債市場沉重賣壓，並使得ICE BofA公債指數年初迄今已重跌6％，創下歷來開年最差表現。

特別是Fed主席鮑爾周一（21日）表示為對抗過高通膨，有必要將升息兩碼後，美國公債更趨疲弱，與債券價格呈反向走勢的10年期美債殖利率當天從前一個交易日的2.153％攀升到2.296％、2年期美債殖利率從1.942％激增至2.117％。兩者殖利率利差快速縮減，也預告美國經濟可能大幅放緩。

此外美債遭到大幅拋售，還引發外界對於美國公債市場流動性的憂慮，擔心流動性緊縮恐令債券投資者的損失更加嚴重。

Columbia Threadneedle利率與外匯分析師歐胡盛尼（Ed Al-Hussainy）指出，購買長天期美債的投資者，例如退休基金、全球央行與保險公司，多因為債市波動性加劇而暫時離場。如今債市流動性又出現惡化，讓想要進行大量公債交易變得相當困難。

規模23.5兆美元的美國公債市場是全球流動性最高的債市之一。全球金融系統多利用該市場做為資產類別的指標。它曾在2020年2月底與3月初也曾爆發過流動性問題，當時市場恐慌導致債市暴跌、並使得流動性迅速惡化到2008年金融危機的低水位，迫使Fed必須買進1.6兆美元公債以增加穩定性。

投資者認為雖然今年美國公債市場的流動性吃緊還不至於威脅整體市場運作，但市場卻因以下幾項因素而日益感到憂心。

首先是Fed在本月結束購債計畫後就不再買進美國公債。在缺乏新的流動性挹注，歐胡盛尼認為債市恐須一些時間重新適應。

另外還有一些投資者指出，受到烏克蘭危機與俄羅斯遭到西方制裁影響，使得商品市場價格波動加大，這也將波及金融系統陷入流動性出現不足的問題。