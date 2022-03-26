運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），25日經董事會通過2021年度合併財報，去年度合併營收54億元，年增44％，稅後淨利7,532萬元，優於2020年度稅後虧損1.53億元，EPS1.26元，優於2020年度每股淨損2.56元，正式轉虧為盈。

會中也通過2021年度盈餘分配案，每股擬配息1元，以去年度EPS1.26元計算，配發率達八成。

威宏去年第四季合併營收逾15.56億元，年增82％，稅後淨利5,790萬元，優於2020年同期的稅後虧損9,988萬元，EPS0.97元，優於2020年同期的每股虧損1.67元，不僅單季轉虧為盈，更已較前三個季度營運續效明顯成長。威宏說，主要因各項營運不利因素逐步排除，因而推升公司第四季單季毛利率回到18％，營運重回成長動能。

全球運動市場2020年底率先回溫，並在東京奧運及北京冬奧等大型運動賽事接續登場帶動下，使威宏營運逐步走揚。至於貢獻公司營收高達三成的世界知名品牌客戶Nike，日前舉辦的法人說明會中，表達對於今年需求樂觀的展望，亦可望為公司運動項目業績，帶來可觀的動力。

至於輕奢及精品市場方面，包括Longchamp、Kipling及Tumi等主要客戶，樂觀疫情境管解封後的消費動能，加上自有庫存去化後的回補需求，運動及輕奢市場同步強力挹注下，帶動威宏訂單能見度上看今年底，以現有產線已排至今年第三季。

另根據美國貿易代表處23日的公告及附件，重新獲得豁免關稅的352項中國產品，其中，包含威宏公司的精品包袋及運動包袋，此政策的實施，使得威宏公司生產基地調配，更具彈性及優勢，以利品牌商在下單時更多選擇，亦帶動威宏大陸地區生產基地訂單量。

為因應量大且持續的訂單，威宏已啟動擴廠計畫，越南廠在農曆年後招工，已上軌道，人員將陸續進駐。其中，越南廠高爾夫球袋，已為成熟產線，將與柬埔寨廠相互調配生產；而柬埔寨廠2月已擴大承租3.5萬平方米廠房，最大產能可達60條產線；泰國廠13條既有產能已全面啟用，集團旗下新產能預期上半年即可順利量產，希望在傳統旺季來臨時，可有效貢獻營收。

展望2022年營運，威宏維持積極樂觀態度。威宏指出，今年度包括世界盃足球賽及世運會等重大體育賽事，將再度推升運動包袋與周邊護具、配件需求；同時，輕奢精品亦樂觀今年底全球防疫境管解封後的商務、旅遊消費力道，顯示威宏已完全走過營運低谷，正式迎接獲利爆發成長的願景。