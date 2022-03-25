東航空難事件正在緊鑼密鼓地進行清理與調查，昨日東航飛行事故處置指揮部新聞發布會上透露，在距墜機地點10公里外一處農田中發現疑似罹難客機殘骸碎片，它是一塊長1.3公尺、最寬處10公分的鐵皮，上頭有類似東航標誌的藍色圖案。應急指揮部表示，由於碎片距墜毀區有10多公里遠，或能給事故調查工作提供新的方向。此種表述方式所指的是，在事故航機尚未墜毀之前，機身已有部份機體掉落地面，這一理論也符合外界對於事故客機可能在空中解體的猜測。

疑似失事客機殘骸碎片掉落的地點在墜機地點西南方，距離墜機處10多公里，也在MU5735航班的航線上。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導說，這一重要資訊是在3月24日舉行的「3·21」東航飛行事故國家應急處置指揮部第四場新聞發佈會上披露的。民航局航安辦主任朱濤表示，由於航空器事故調查是專業性和系統性極強的技術工作，需要調查人員與技術專家以及相關單位協同配合，才能抽絲剝繭，理清事實。

報導說，該疑似東航客機碎片的發現地點距離航班墜毀區域有10多公里遠，其長度約1.3公尺、最寬處約10公分，此一疑似飛機殘骸碎片在廣西梧州市藤縣藤州鎮四旺村鴉塘組一農田處被發現。該地是廣西梧州市藤縣東南部，是MU5735航班墜機地點─莫埌村大塘口七木衝衝口─的西南方。

目前東航墜機地點有近2千工作人員正在進行搜查，找到許多罹難者遺物與飛機殘骸，但仍有一具重要的飛行數據記錄器尚未尋獲 。（圖／新華社）

最先發現疑似飛機殘骸碎片的是四旺村80歲村民黃建義，他在3月22日下田修整加固水田邊緣並噴灑險草劑時發現田裡有一塊白色長條形類似鐵皮的金屬片，約一巴掌寬，而前一天在田裡並無此物，因此他將此事告訴40歲的姪兒陳柱昌。

飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30公尺左右的核心區域內，深度從地表向下延伸大約至20公尺左右，搜查取證工作已全面展開。

陳柱昌表示，MU5735航班墜毀當天，他和很多村民都聽到遠處傳來巨響，聲音有點像電影裡的砲彈聲，大約連續10幾秒，最後一聲特別大聲。過了幾分鐘之後，有在莫埌（墜機地點）的朋友傳來他們村裡有飛機墜毀的消息。

據陳柱昌表示，他隔日便到田裡去查看金屬片，發現它有一公尺餘，略有些弧度，一側有一排6角形螺絲釘，上面有一點藍色的圖案。他把金屬片拿起來，感覺很輕，只有幾斤重，用手折了一下金屬片，感覺「韌性特別好」。曾經在小時候聽聞過1992年南航141人遇難桂林空難的他，直覺這金屬片可能是機上的東西。因此主動向警方報告，警方隨即將金屬片所在的田地封鎖。

報導指出，在看到東航的標誌後，陳柱昌說，這張鐵皮上的藍色跟東航標誌上的藍色是一樣的。而值得注意的是，該失事航班只有在飛機垂直尾翼（包括一部分方向舵）、兩個翼梢小翼等少數部位才塗有東航標誌。24日上午這項可能是空難證物的金屬片被當地政府工作人員拍照後帶走，工作人員還到附近搜索了一下，沒有發現其他可疑的物件。

報導說，發現金屬片的四旺村鴉塘組位置在墜機現場的西南方位，正好在該航班的航線上，有航空愛好者分析稱，如果該金屬片被確認為東航 MU5735碎片，或許能給事故調查工作提供新的方向。

目前墜機事故調查正在進行中， 除搜索到大量罹難者遺物與 飛機殘骸外，還有一具俗稱黑盒子的座艙通話記錄器。該黑盒子的資料正由專家下載分析，搜救人員也積極尋找第2個黑盒子，即飛行數據記錄器。飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30公尺左右的核心區域內，深度從地表向下延伸大約至20公尺左右，搜查取證工作已全面展開。