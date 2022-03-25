把車子停在停車場走道上，無疑會造成他人困擾，一名男網友抱怨，早上下班回家發現有輛轎車停在停車場走道上，讓他動彈不得，10分鐘過去終於等到車主現身，但對方不但連句「不好意思」都沒說，還若無其事的直接開車離開，讓他十分傻眼。

一名男網友昨（24日）在臉書社團《爆怨公社》發文表示，一早下班回家發現，有輛深藍色轎車停在停車場的走道中間，且車上沒有留下任何聯絡方式，讓他進退兩難，苦等10分鐘也不見車主身影，只好麻煩警衛協助找人。

他指出，最後車主現身，對方是一對年輕夫妻還帶著小嬰兒，但對方下樓後只看了他一眼，便繼續慢慢的把物品放進車裡，再默默的坐回車上，過程中一句「不好意思」都沒有說，對方甚至不等他倒車讓出一條路，就不斷前進緊逼，讓他相當傻眼。

諷刺的是，後方牆上就貼著「走道請勿停車」6個大字，對方卻視而不見，讓網友痛批，「臉皮要多厚才能這樣停啊」、「直接停這樣有夠沒水準，還不會不好意思」、「這時候就把車停著，換你關手機去逛個街再回來移車」、「我也帶小孩，不過我知道造成人家不便時，會先跟對方道歉，不好意思造成困擾，馬上就離開了，而不是一語不發，覺得全世界都應該要體諒我」。