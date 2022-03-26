受到西方制裁打擊俄羅斯原油供應的影響，美國汽油價格近日震盪劇烈，部分州每加侖價格甚至觸及6美元，令消費者大喊吃不消。分析師預估，隨著夏季用油高峰來到，加上俄烏戰事延燒，美國汽油價格恐怕進一步飆漲。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，24日美國普通無鉛汽油均價達到每加侖4.23美元，較前一周下滑5美分，比起3月11日創下的歷史新高下跌10美分。

其中，加州計程車司機感受最為深刻，全州汽油均價高達5.88美元，部分地區加油站甚至出現每加侖7美元價格，足見市場價格混亂程度。

分析師普遍預期汽油價格將持續攀升，唯一不確定的是漲幅有多大，特別是在5月30日陣亡將士紀念日～7月4日獨立紀念日這段夏季出遊用油高峰期間。

克洛薩（Tom Kloza）表示：「我推測，美國西岸或許可看到每加侖6美元價格，至於全美其他地方大概介於4.25～4.75美元。」