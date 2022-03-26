口罩大廠華新醫材集團，將創新研發的鑽石型醫用口罩，等比例放大50倍，等於是2500片一般尺寸的口罩面積，元月中旬，正式通過英國倫敦金氏世界紀錄認證，創世界紀錄，25日在自家口罩觀光工廠，舉辦創新「金氏世界紀錄」的慶祝活動。來自英國金氏世界紀錄公司的鑑證官John Garland25日透過錄影的方式宣布，在經由明道大學張允熙教授團隊協助申請，並提交的各項佐證資料審核後，非常榮幸的能宣布華新及宣德醫材集團今天創了一項新的金氏世界紀錄，這個紀錄是長8.3米，寬4.79米-最大的（醫療）口罩金氏世界紀錄。對此，集團董事長鄭永柱表示，這項金氏世界紀錄，將喚起全球民眾更重視醫用口罩防疫的重要性，同時把台灣MIT優質口罩，推廣到全世界。華新醫材集團自1974年成立迄今，已有48年歷史，2003年SARS疫情爆發時，順勢將台灣廠增加設備開始生產醫用口罩，投入大量資源，創新發明許多獨特功能型的口罩，最具代表性產品為「超立體鑽石型口罩」。由於全球獨創造型，可將平面口罩轉化為領先全球獨特功能及造型的超立體鑽石形狀口罩，為半世紀來最好的醫用口罩發明，因此，榮獲「世界八大國家發明展金牌獎」及「台灣精品獎」。該口罩配戴時，服貼臉型、好呼吸不悶熱，搭配專利耳帶固定片及鼻部防漏貼片，更可提升為媲美N95級口罩，成為一般民眾絕佳的防疫口罩。集團於2015年創立亞洲首座口罩主題的觀光工廠「華新MASK創意生活館」，從醫材製造跨界到休閒觀光，獲選為2015、2018年優良觀光工廠。2020年初，新冠肺炎疫情席捲全球時，華新全力配合國家防疫政策，成為MIT口罩國家隊主力之一，與同業及各界共同努力，一起樹立台灣在全球防疫的「卓越典範」。面對全球疫情持續侵襲，特別是「MIT台灣製造」醫用口罩品質卓越，對於台灣防疫有成，功不可沒，對於全球防疫更具重要性。因此，華新首次運用創新發明專利的「超立體鑽石型口罩」，依等比例放大50倍尺寸，製作出全世界最大的醫用口罩，其長度8.3公尺、寬度4.79公尺，所使用材質均符合醫用口罩規格。今年元月13日華新口罩觀光工廠，正式經由英國「金氏世界紀錄」線上視訊認證，創新紀錄挑戰成功，將成為國內外遊客在觀光工廠拍照新亮點。