和勤精機（1586）25日經董事會通過2021年度合併財報，去年度合併營收26.4億元，年增14.99％，創歷年新高，但因營業利益1.85億元，年減19.37％，稅後淨利1.08億元，年減21.78％，EPS1.29元，低於2020年度的1.69元。

會中也通過2021年度盈餘分配案，每股擬配息0.65元，配發率50％。和勤表示，因漲價效應今年顯現及高毛利新品量產，今年度營收及獲利雙成長可期。

由於原物料漲勢已趨緩，漲價的效應將在今年完整顯現，公司已與客戶建立價格調漲機制，可降低原物料波動風險，以維持穩定的毛利率。

和勤表示，美系電動車大廠零件穩定增量，降低汽車晶片缺貨影響，和勤的汽車零件營收去年仍能創下新高；硬碟機構件（VCM Plate）受惠東南亞疫情嚴峻的轉單效益及新客戶加入，去年硬碟（HDD）營收表現穩定維持在近年的高檔。

隨著兩岸擴產的產能陸續到位，和勤兩大業務出貨量增加，去年度營收創下歷史新高，惟去年原物料漲勢持續到第四季，公司也陸續自去年第三季起與客戶協商調漲價格，但售價價格去年第四季才陸續反映成本，因此，材料成本上漲遞延，影響了去年第四季獲利表現。

和勤表示，原物料漲勢已趨緩，漲價的效應將於今年完整顯現，且公司已與客戶建立價格調漲機制，降低原物料波動風險，維持穩定的毛利率。和勤今年多項高毛利新品進入量產，經濟規模效益與產品組合優化，平均毛利率可望拉高。

美系電動車大廠訂單持續增加，新能源車零件占公司整體營收比重已達12％。和勤說，新能源車零件是近年成長最快的品項，也是未來新品開發的重點，將鎖定有規模、具一定獨占性的高毛利產品。

今年美系電動車大廠，除在高壓開關平台件、門鎖零件外，還將增加煞車系統零件零件，預期仍是今年成長幅度最高的客戶。至於其他新能源車品牌，除了已供應座椅、門鎖零件，也布局模組化電驅零件，新能源車零件營收比重將穩定提升。

其他的新品方面，和勤透露，建築工程用結構件，元月已開始出貨，工業器械液壓泵零件今年出貨量進入快速爬坡階段，單價較高的重卡零件，將於7月開始量產。

此外，和勤與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等主要客戶深化合作關係，並爭取到日系、韓系品牌門鎖、座椅等平台件訂單，未來可望持續增加量產品項，再跨入新能源車電驅類產品的合作案。