美國智庫專家25日指出，根據北約（NATO）官員估計，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，最多可能已有1.5萬名俄軍戰死，與蘇聯官方宣布的蘇聯－阿富汗戰爭（蘇阿戰爭）損失數字相當；而蘇阿戰爭的失敗，則成為蘇聯解體的重要原因之一，讓專家認為普丁（Vladimir Putin）政府也正面臨類似的危機。

2名北約高階官員23日告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），俄軍全面入侵烏克蘭約1個月以來，估計已有7000至1.5萬官兵陣亡，若再加上受傷、被俘或失蹤者，則總數字可達3至4萬人；評估來源包括烏克蘭、俄羅斯和部分公開資訊。

華府智庫「新美國」（New America，前「新美國基金會」）副總裁兼研究員柏根（Peter Bergen）在CNN指出，1.5萬人戰死是個對俄羅斯來說十分不祥的數字，因為從蘇聯1979年入侵阿富汗至1989年撤軍為止，官方公開的總死亡人數也是1.5萬。

且兩段歷史還有一個共通點，就是時任美國總統雷根（Ronald Reagan）在1981年剛上任時，曾因擔憂與蘇聯發生核武衝突，未立即向阿富汗游擊隊提供「刺針」（Stinger）單兵防空飛彈等武器，與拜登（Joe Biden）目前面臨的困境類似。

在蘇聯1989年撤離阿富汗後，過沒多久便於1991年解體，蘇阿戰爭失利被認為是導致此結果的重要原因之一；且再往前追尋歷史，俄羅斯帝國末代沙皇尼古拉二世（Nicholas II）1917年遭到推翻，也同樣與1905年日俄戰爭和第一次世界大戰的軍事失敗有極大關聯。

因此柏根認為，普丁也在烏克蘭攻勢受挫之下，面臨失去權力大位的危機，但這也增加了俄羅斯政府鋌而走險的可能性，包括動用大規模毀滅性武器等。