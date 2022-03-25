公視音樂綜藝節目《姐妹們的音樂萬萬歲》，製作「音樂相對論：結婚好？ 單身好？」主題，邀請已婚代表舞思愛、單身代表林凡、男方代表陳大天一同分享。笑稱從紅塵滾滾中滾出來、遇到真愛的陳大天，感謝疫情讓他遇見模特兒女友劉樸，更分享真愛告白：「現在有一個人可以在你難過的時候陪你，在你事業上有什麼新的發展，她在視訊裡高興地感動得哭了。」粉紅泡泡爆表。

被問到何時要結婚？陳大天透露：「現在不是不結婚，我覺得劉樸還年輕，不能阻撓她事業發展的機會，讓她先拼拼看！」舞思愛也分享，結婚真的需要一衝動，當初更因為婆婆的一席話：「你這樣子寵（老公）不對喔！」覺得婆婆設身處地為她著想，讓她覺得在夫家被接納、有靠山、很安心，而決定嫁了。

曾寶儀也透露不結婚原因，她說：「我現在就是每一天張開眼睛，都很幸福，都很開心，我都很珍惜，因為我知道這一切，不是理所當然的，不是因為我簽了一份合約，不是因為我有那個責任，而是我真心想要跟這個人在一起。」Lulu黃路梓茵說，媽媽十分開明，明白的告訴她：「有人照顧妳就好了，或者是也不用有人照顧，妳可以照顧好妳自己，自己好好過生活最重要。」

林凡、舞思愛、陳大天在節目中將分別演唱林凡的〈一個人生活〉、陳小春的〈我愛的人〉、趙詠華的〈最浪漫的事〉、庾澄慶的〈情非得已〉、王菲的〈容易受傷的女人〉、周華健的〈親親我的寶貝〉；曾寶儀更是多年發片後，首次於螢光幕前開唱，演唱張惠妹的〈解脫〉。該集《姐妹們的音樂萬萬歲》將於周日（27日）晚9點在公視播出。