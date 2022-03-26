英國石油（BP）同意與日本丸紅株式會社（Marubeni）締結策略夥伴關係，專注在日本離岸風力發電開發，並可能涉足氫能在的內的其他低碳能源計畫。日本政府的目標是在2030年前，讓離岸風力發電達到10吉瓦（GW）。

依據雙方協議，英國石油將購買日本離岸風力發電項目49％的股權。英國石油並未透露該風力發電計畫的規模或是時程等細節內容。

英國石油指出，該合作案仍須得到「合併控制批准」，公司打算在東京設立一組「當地離岸風力開發團隊」。

日本政府的風力發電目標是在2030年前，讓離岸風力達到10吉瓦（GW），到了2040年，再讓電力提升到30至45吉瓦。

日本在2021年通過第六次策略能源計畫，揭示雄心遠大的能源目標，計劃在2030年讓再生能源比重大幅提升至36％至38％，而火力發電將由現行的將近八成，減少至四成。

日本政府期望在2050年前達到碳中和。根據國際能源總署（IEA）表示，「日本需要在2030年前大幅加速部署低碳技術，消除法規和制度障礙，並進一步強化當地能源市場的競爭力」，才有辦法在2050年前實現碳中和的目標。

IEA指出，「開發不同的減碳方案也很重要，並且為核能等低碳技術的發展可能不如預期快，預先做好準備。」

除了英國石油外，近期也有其他企業對日本離岸風力發電感興趣。2021年8月，德國萊茵再生能源公司（RWE Renewables）與日本關西電力簽署合作協議，兩家企業將共同研究在日本近岸投入浮動式大型風力發電計畫的可行性。

此外，日本主管機關在2021年6月宣布，6家企業組成的聯盟將在長崎五島市（Goto City），開發16.8吉瓦的浮動式離岸風力發電廠。