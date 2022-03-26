立法院25日三讀通過「18歲公民權」修憲案，將交付公民複決，若年底修憲案正式通過生效，將有約42萬名的18歲首投族可參與投票。有網友討論，假設複決通過，18歲青少年也能參與投票，2024年總統大選哪個黨派會最吃香？不少留言都認為民眾黨在年輕族群支持度高，修憲案通過可能對柯文哲較有利。

18歲公民權修憲案25日於立法院三讀通過，公告半年後將交付公民複決，這是自2004年以來首次通過的修憲案，同時也是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案；有效同意票過選舉人總額的半數，修憲案才會通過；依2020年總統大選人數試算，有效選舉人數為1931萬人，這也代表人數至少需達到965萬人投下同意票。

如果年底修憲成功，2024總統大選估將增42萬名首投族可參與投票。一名網友在PTT發文，若年底複決通過，2024是年滿18歲青少年第一次參加的大型選舉，大約42萬票，屆時哪個黨派會最吃香？

原PO列舉各黨派可能出線的總統人選，國民黨可能是朱立倫、趙少康、侯友宜；民進黨可能是賴清德、鄭文燦；民眾黨可能是柯文哲，另外還有不分區立委的政黨票，「這些首投族大多都會投給哪個黨呢？」

貼文曝光後，網友熱烈討論，不少網友認為民眾黨在年輕族群支持度較高，可能將會是修憲案通過後的最大受益者，「白啊，大學生應該柯粉居多」、「應該是柯吧」、「柯文哲吧」、「當然是柯文哲」、「民眾黨吧，不只聽到一次高中生罵藍綠捧柯了」、「應該是柯吧」、「民眾黨」。