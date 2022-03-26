ＩＣ設計大廠聯發科三月十六日董事會中通過決議，今年將配發五七元現金股利，另以資本公積再配十六元特別股利，共計七三元，創下歷年來新高，股價隔日更呈跌深反彈之勢跳空向上，再度挑戰千元關卡。其中，反應的不僅是二一年大賺七個股本的好消息，另一關注重點，在於旗下子公司即將登興櫃的進程，董事會同時公告以每股六五○元、交易總額近九五億的價格，出售達發十％股份予凱雷集團、國泰金控、中華開發金控等風險投資基金和機構投資者，最快六月底前將興櫃掛牌，不過這間達發科技又是何方神聖？它何以達成全台最大半導體私募案的創舉？

ＴＷＳ的未來仍大有可為

達發科技資本額為十四．五五億元，由聯發科二○一四年創立的創發科技與絡達科技合併而來，主要研發藍牙無線音頻（Bluetooth Audio）、全球導航衛星系統晶片（GNSS）及全球定位系統GPS晶片的無線通訊產品、寬頻網路與乙太網路等固網通訊晶片產品。最主要業務的「藍牙晶片」也跟隨著ＴＷＳ耳機等市場高速發展，使達發科技日益壯大，假設以目前達發資本額，乘上私募價六五○元來計算，未上市前市值已高達九四五億元，更有望成為台股史上最大的半導體ＩＰＯ案例。

眾所周知，手機取消三．五五mm耳機孔是從iPhone 7推出後開始的，蘋果借勢推出第一代真無線藍牙耳機（ＴＷＳ）─AirPods，至此之後ＴＷＳ蓬勃發展的時代降臨。除了AirPods出貨量從剛推出時不到二千萬台，二一年來到八六○○萬台，而整體ＴＷＳ市場出貨量更在二一年衝到約三．五億台，從研調機構Canalys數據中顯示，全球個人智能音頻裝置包含ＴＷＳ、無線耳罩式耳機、無線頸掛式耳機在內，總出貨量雖然成長，但從一九年的雙位數成長逐漸有了趨緩之勢，觀察其中，ＴＷＳ出貨占比卻逆勢提升到六成之上，第四季出貨量更首度突破一億台，顯見ＴＷＳ在未來仍是無線耳機市場的成長主力。

白牌ＴＷＳ攻城掠地

與傳統耳機相比，ＴＷＳ擺脫了線材的束縛、運用了藍牙技術與播放源進行連接，也能達到即用即連、小巧便攜的聽覺享受；在用戶體驗上，藍牙技術的發展與進步也是推升ＴＷＳ產品不斷進化的推手，比如ＡＮＣ主動降噪、ＥＮＣ通話降噪、自定義ＥＱ、空間音頻等，藍牙版本也從四．○版本、四．一版本升級至如今的藍牙五．二版本，更增加了傳輸穩定性與續航時間。

拿來與傳統藍牙相比，藍牙四．二版本的傳輸距離最大可達五○公尺、藍牙五．二最大可達三百公尺，傳輸速度更是藍牙四．二的兩倍，而藍牙技術聯盟ＳＩＧ發布的最新一代的傳輸協議LE Audio，基於藍牙五．二所內建的「低功率音訊」的新技術規格，將可使用更省電及低功耗的無線電波來傳輸音訊，提供音訊分享、支援助聽器、提高耳機和語音助理性能等新功能，也為音訊技術帶來顛覆性的改革。（全文未完）

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