理財我最大-寶山會客室 陳弘。(理財周刊提供)

有別於市場已有的均線操作，股市達人陳弘曾在聚財網交易競賽創下單月48%紀錄的好成績之外，他利用電腦程式回測過去台股績效，研發一套28日均線戰法，在股市淘金千萬，操作股票至今已達財富自由。

陳弘早年從事藥廠業務，奔波忙碌，總認為業務是一個多勞多得的工作，有業績才有獎金，無法累積財富，因此培養第二專長，而投資股票是一個到老都可以做的工作，便潛心研究股票。

初期懵懵懂懂，自己看書學習，成績不是很好，不是套牢，就是認賠殺出，後來跟坊間老師學一段時間，摸清楚基本面及技術分析，融合各家專長開始獲利。

股市最後只剩下三個重點

陳弘是以基本面選股，技術分析找出買賣點，他認為，如果只看財報，而不看線圖，容易找到平躺或空頭的股票，但是如果只看技術線圖，則容易忽略有爆發力、有題材的股票，看基本面才知道未來的趨勢，因此，技術面和基本面二者相輔相成。

他認為，股市可以很複雜也可以很簡單，無論是從基本面或者是技術面切入，許許多多的股市問題，最後只剩下三個重點，那就是選股、進場點、出場點。

選股就要選最強勢的股票，這樣才能讓投資人的資金與時間達到最大的應用效率。進場點則是關乎這筆投資的成敗關鍵，好的進場點，就是成功的一半，不好的進場點，大多只能帶著憂鬱的心情等待解套。

一條28日均線 波段、當沖、存股都可用

陳弘融合各方老師的精髓，從三十萬開始操作獲利千萬，大盤若處於多頭時，可賺20%、30%，情況好時更有50%，大盤若處於空頭時，沒賺甚至賠10%、20%是家常便飯，二○一九年時，他研發出28日均線戰法，勝率提升至80%，個人資產也從二千萬元增加到現在的五千萬元。

陳弘是利用電腦程式回測台股四十年來的交易數據，發現28日均線最能貼近大盤及個股的轉折線，基本上，「以28日均線分為多空，Ｋ線站上28日線為多方，反之，Ｋ線跌破28日線為空方」。

Ｋ線跌破28日均線三天之後收復，是為走多；跌破28日均線沒有收復，則會走空。初學者非常好判斷，單一條28日均線，搭配日Ｋ，可操作波段，搭配週Ｋ，可用來存股，搭配五分Ｋ，可用於當沖，一條多用。

陳弘指出，Ｋ線跌破28日均線，三天後收復站穩即是進場時機，另外，只要是高檔出現黑Ｋ吞噬，或形成Ｍ頭，或跌破28日均線，三者其中一項，都是可以出場的時機。

以綠電為例，綠電在今年一月封關連續拉三根紅Ｋ，站上28日均線開始起漲，他從十八元開始陸續進場，三月中旬以五十七元出場，賺足三倍。

從熱門股兩個方向挖飆股

另一例子，美琪瑪在去年六月底開始突破28日均線，他從六十二元進場，抱到去年十一月中Ｍ型雙頭形成，第三根黑Ｋ高檔吞噬後，在一五七元出場，賺到一個長波段。

28日均線走勢正好與陽明走勢貼合，二○二○年八月，他以八元進場，二○二一年七月中高檔反轉，黑Ｋ吞噬紅Ｋ，在一九○元出場。

至於如何找到飆股，陳弘提出兩種方式，一、從最近的熱門股中找出漲幅最多的強勢股，強勢股已是一個趨勢，不會只漲一兩天，可能漲兩天、休息一兩天再繼續漲。二、與強勢股剛好相反，從跌幅排行榜中，找出已觸底的股票，看看未來有沒有上漲的機會，因為波動很大的飆股，漲幅很強烈，回檔也會很深，而這種個股通常會是一到三個月前的熱門股，主力、散戶連續的賣壓，下殺之後重新突破28日均線。

「通常會有一根長紅拉上來，整個股價向上翻揚」，例如，達能在一月底落底，二月進入打底盤整階段，三月二日來到14.25元，三月十六日收在17.1元，漲幅約20%。

有波段經驗再嘗試作當沖

除了波段操作之外，陳弘目前有三分之一的資產放在存股的標的，他認為台企銀在短線有爆發力，每年配股配息也不錯，同樣採用28日均線找出低點，去年十一月進場，他認為，下跌的損失價差，會超過股息，因此若是高點轉折先於六、七月除權息之前，就會先行出場，以賺價差為主，就超過股利股息的金額，若是六月除權息前，仍處於高檔，則會賺足股利股息後再出場，賺價差也賺股利。

另外，當沖屬於高難度的操作，他建議投資朋友，若沒有波段的經驗，勿輕易嘗試當沖，以開車來比喻，波段像是在高速公路上開車，當沖則是在賽道上競逐，後者有更多的假突破、假跌破，需要更多的技術、反應要更靈敏，才能在當沖賺到錢。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1126期》)