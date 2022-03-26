俄烏事件持續延宕，雖然尚未塵埃落定，但是從整個戰事並沒有明顯的贏家來看，停戰協議應是早晚的事。美國聯準會升息一碼，市場也先消化此一利空，而台灣央行也即刻升息一碼，來壓抑通膨及過熱的房市，因此股市反應也是正面居多。

這次的戰爭對風險性資產會產生嚴重影響，除了通膨蠢動之外，各國央行升息壓抑讓能源、稀有金屬產生供貨問題、價格暴漲暴跌，也是股價大幅波動的主要原因。

近期身邊友人詢問，大致上有以下幾個問題。

1.此時可以買台積電嗎？

2.此時可以申購基金嗎？

3.可以買黃金嗎？

4.房地產後市看法？

台積電的基本面非常堅強，毛利率也會逐季成長，外資當作提款機而大量賣超，造成投資價值浮現，唯一的無法預料的變數就是停電，否則可以接下手。

全球股市或債券基金都收到戰爭影響，不過對於長期投資採取定期定額的投資大眾確是難得的機會，分批進場是無庸置疑。黃金是戰亂英雄，由於本身不會孳息，所以一直以來都是避險商品，我認為持有1成比例就足夠，且因近期漲幅很大，並非好的買點。

這波房市景氣異常的熱絡，央行也動用很多信用管制措施來進行壓制，預料效果會逐漸顯現，自住需求者仍然可以仔細比價、耐性以待，投資或投機者不建議加入這場亂局。總而言之，我還是站在樂觀的角度看待事情發展，動用核武、互相毀滅不是良策，危機入市的定律依然適用，只是需要時間。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

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