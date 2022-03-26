3月16日，美國聯準會宣布升息1碼（0.25個百分點），聯邦基金利率來到0.25％到0.5％區間，是2018年12月以來首次升息。同時，我國央行也跟進，17日宣布升息1碼，睽違逾10年首次升息。

一個經常被引用的理論是——利率和股票價格的變動方向相反，但，升息照理來說對股市是壞消息，昨天美股三大指數都齊揚，道瓊工業指數大漲逾500點，標普500和那斯達克指數，也分別繳出2.24％、3.77％的漲幅。

央行未宣布跟進升息前，台股17日也開高走高，加權指數17日終場勁揚507點，創史上第三大漲點。

為什麼？因為，一切都符合市場預期，沒有壞消息，就是投資人想聽到的好消息。

打從去年底開始，市場就開始討論何時會升息，直到現在塵埃落定。再加上，近期更多壞消息滿天飛，通膨、疫情復發、俄烏戰爭......聯準會「不意外」的升息，竟變成相對的好消息。

今年可能再升息6次！聯準會激進緊縮抗通膨

投資人會好奇的，是接下來的升息次數及速度。根據最新釋出的利率點陣圖，75％聯準會官員預計今年剩下的6次利率會議都會升息。今年利率預測中位值是1.9％，2023年預測將再升息3次至中位值2.8％，而2024年則不會升息。

《彭博》報導，收緊貨幣政策的幅度比聯準會原本預期還大，之前他們的預測中位值是只會升息3碼。

「這將是一個相當激進的緊縮週期。」穆迪分析（Moody's Analytics）貨幣政策研究主管斯威特（Ryan Sweet）評論，「我不確定聯準會是否能實現軟著陸，很明顯的是，聯準會正在用雙倍努力應對通膨問題。」

所謂的軟著陸，指的是聯準會希望收緊貨幣政策、穩定物價，同時卻又不會拖累復甦強勁的勞動力市場，導致經濟陷入衰退。

聯準會從之前的鴿派，轉向現在的超級鷹派做法，目的是為了壓下通膨，早已超出其2％目標。在利率會議上，聯準會也同時將核心PCE（個人消費支出物價）通膨預期值上修至4.1％，遠高於此前預估的2.7％。明、後兩年該預期值也上修至2.6％和2.3％。

因此，聯準會是否會像預期的一樣，以超級鷹派之姿在今年連續升息7次，要看陸續的升息是否真正達成通膨降溫目標。

升息壓通膨的原理是，升息會增加借貸成本，減緩一些價格大幅上漲商品及服務的需求。然而，紐約人壽投資公司（New York Life Investments）經濟學家古德溫（Lauren Goodwin）表示，會有用，但需要時間，不會馬上見效。

投資人應適度反向思考、不用迴避成長股

這一次升息，雖應符合市場預期、股市喜漲，但今年後續可能多次升息，投資人怎麼應對？

香港《信報》畢老林分析，不管是大戶或散戶，其實都難逃情緒支配，會受單一因素所引發的恐懼影響，讓倉位配置產生極端變動。這時，雖然不見得所有投資人的意志力有辦法幫助自己辦到，但不妨試試用小量資金進行「反向思考」。

也就是說，升息或許對股市較不利，但市場恐慌時，不妨逆著想：現在反而是入場時機。實際做法可以是拿出自己「輸得起」的錢——不影響日常生活水準的錢——去投資，反而可以「富貴險中求」。

《彭博》則指出，回顧歷史，利率和股價變動方向完全相反，通常也只是迷思、不是事實。美國券商LPL Financial的數據顯示，過去8個升息循環中，第一次升息的一年內，標普500指數總是走高。

投資人也不見得要迴避成長股。美國銀行Northern Trust財富管理首席投資官尼克松（Katie Nixon）進一步表示，一般人會直覺認為，升息會對成長型股票不利。但回顧金融風暴之後的情況，當時聯準會升息多次，股市仍表現不錯，而且成長股表現優於價值股。

當然，這不代表投資人要全押股票，過度投資股票會讓投資組合風險較高。尼克松說，可以考慮的選擇是債券，利率上升時，債券價格通常會下跌，「利率上升的環境中，固定收益可以幫助分散風險資產的波動性。」