大多數人都希望能找到錢多事少離家近的工作，有網友就好奇哪些工作看起來雖不起眼卻是低調賺的行業呢？不少人提及早餐店、菜市場攤販及雞排攤等，其中菜市場攤販雖然被認為能獲得不錯收入，甚至賺到當房東，但凌晨就要開始批貨上工，其實相當辛苦。

該名網友在PTT論壇發文詢問，什麼職業是低調爽賺的，「一般人可能覺得普普的職業，但實際上卻收入滿滿，非常低調爽的工作，受薪階級基本上不用想了，該課多少稅一毛都逃不掉，大家心中最低調爽的職業是啥？」

文章引起熱烈討論，許多人點名早餐店及各式攤販，「早餐店蠻賺的，只是要早起」、「果菜市場」、「賣魚賣肉的，有些很賺」、「雞排攤超賺，把黃金地段三角店面買下來當房東」、「早餐店、小吃攤」、「早餐店!?下午自己時間，作息健康除冬天早起」、「菜市場賣豬肉很賺」、「菜市場很賺，但凌晨都在批貨」、「認識一個家裡種蒜頭的，賺翻但也很累。」

不過有網友也說，菜市場或攤販看似賺很多，物質花費不是問題，但要付出的勞力與時間都很長，與家人相處的時間也少，由於工作太過辛苦，事實上很多攤販的子女都不願接班。