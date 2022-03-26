小米掃地繼器人、派樂騰跑步機、飛利浦連網電視，它們能連上網路，靠的是安裝在機身內、只有一枚硬幣大的無線通訊模組，總部位於新竹的正基，就是這項零件的供應者。

預計今年5月底前上櫃的正基，它所設計的通訊模組，被小米、飛利浦、派樂騰、谷歌等品牌大廠，導入在智慧家電、電視盒、雲端攝影機、平板等產品上。

2021年，它的營收來到近34億元、創下歷史新高，毛利率更達到22％的新高，較4年前的6％翻三倍。

然而，在亮麗的成績單背後，這家營運迄今22年的公司，其實經歷了長達13年虧損、兩次轉型史，過程中，它甚至一度撤下興櫃。

2000年成立的正基，最早的公司名叫「家程科技」，創立之初，它是一家業務堪稱「包山包海」的零件製造廠，舉凡鏡頭、耳機、機上盒、無線通訊等模組，全部都做，但由於每種產品的訂單量都不大，這在強求「規模」經濟的電子業，最終迎來的，是止不住的連年虧損。

只留兩項產品 找一流晶片商

2007年，網通大廠正文科技入股已虧損7年、急需資金的家程，2009年將之改名為「正基」，後續更派出自家人馬，對這家公司進行一場「化繁為簡」的重整行動。

正基總經理游俊賢形容，當年正基可能有10個團隊，負責10個不同領域的產品，「然後也不知道（這些產品）下一張訂單在哪？」一次打10個戰場的結果，是公司的研發、業務、製造等資源分散，成本高居不下，導致虧損不斷。

正文入主正基的第一件事，是去蕪存菁，只保留無線通訊、光通訊兩項產品，然後把其餘不賺錢的產品線統統結束。第二件事，則是針對這兩項僅存的產品，尋找更具規模的供應商與客戶。

2010年，正基在游俊賢的領隊下，前往美國賭城參加一年一度的消費性電子展（CES）。當時的正基，雖然看似透過大展「秀」出自家產品找新客戶，與此同時，團隊也藉此尋找第一流的國際晶片供應商。

「我有8家代工廠，為什麼要找你們（正基）？我給你5分鐘！」這是當時現場一位美國通訊晶片大廠博通（Broadcom）的高層，對來訪其攤位的游俊賢說的第一句話，但殊不知，後來這場對話，卻進行了1小時。

原來，學軟體出身的游俊賢告訴對方，正基打算用自家的軟體團隊，協助博通拓展當年沒有心力開發的物聯網（IoT）市場。抓住當時博通的痛點，再經過兩年反覆的驗證，正基終於在2012年得到對方的一句，「（我們的合作）就從平板市場開始吧！」

確立了供應商，接下來要解決的，就是客戶。有別於遠赴美國找供應商，正基當年卻是在中國深圳，才抓住了讓公司虧轉盈的關鍵機會。