一名網友近日考慮回南部工作，但不知道如何處理目前住的43年老公寓，因為周邊生活機能佳、近捷運，附近又有戶外泳池，他想賣掉又覺得可惜、出租也不夠房貸，且認為43年老屋久了也不保值，詢問該如何處理？但網友看了條件後驚呼，「最保值就是這種」、「你這條件很好，留著收租吧」。

這名網友在PTT房屋板表示，他在2020年上半年買文山區一間43年的老公寓，目前有轉職的計畫，有考慮一個南部的工作機會，離老家近，可以搬回去住，但卻不知道如何處理現在住的這間房子。

原PO解釋，當初買這間除了屋主有整理過外，本身也很滿意附近環境，近河濱公園、捷運站，附近夏天還有開放戶外泳池，看這兩年行情確實有小漲，但因為主要用於自住沒特別關注，算上房地合一稅，對比兩年前的價格沒差多少。

而目前顧慮的重點，原PO初估出租應該不到房貸金額，43年的老房子也不會越放越保值，但是賣掉又稍嫌可惜，因為自己很喜歡周邊環境，未來也不排除再北漂工作，因此想詢問其他網友如何處理？

貼文曝光後，底下網友大多認為未來一定保值，建議留著出租，「一定保值阿，先出租」、「保值啦，還會增值」、「你這條件很好，留著收租吧」、「有河濱有早市有夜市有捷運，很棒阿」、「準備大爆賺」、「老屋越發保值啊」、「最保值的就是這種物件了，完全跟著通膨走」、「賣啊，賣我賣我」。