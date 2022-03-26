Selina帶吳以涵上黃子佼主持的《佼心食堂》。（Yahoo TV提供）

Selina（任家萱）與吳以涵25日上Yahoo TV《佼心食堂》宣傳電影《頭七》。兩人都是首度主演電影，膽小的Selina上映前遲遲不敢先看作品，主持人黃子佼問她是不是不敢看自己的臉有多猙獰？Selina幽默回：「我就是想看看自己的臉到底有多大！」

雖然不敢看片，Selina會滑網友留言，很多有網友說她「不惜犧牲形象扮醜」，讓她很難過：「我沒有扮醜！！我只是素顏！」還有網友說「第一次演媽媽就上手、不青澀」，她說：「有點哭笑不得，雖然是鼓勵，但笑的時候眼角有淚。」

吳以涵透露自己得知要與Selina合作時一度很擔心，因為對方是大明星、唱歌很好聽，會不會不好相處。好在見到面以後放心許多，「因為沒有合作過，反而可以創造出新的火花」。Selina笑說也有網友說自己的臉是吳以涵兩倍大，自嘲「網友太客氣了，其實是三倍大」，黃子佼在旁補刀：「你就知道SHE為什麼不能合體，因為臉的大小差距越來越大！」

黃子佼坦言看片前很擔心Selina的演技，沒想到看完以後驚為天人，Selina口條非常到位。Selina記得演出前導演要求她表情、聲音......等從頭到尾都不要是Selina，讓她一度有點生氣，「啊我就是Selina啊」。

直播中黃子佼call out給神秘嘉賓，電話一接起是位濃濃大馬口音的女子，Selina一頭霧水完全不知道對方是誰，沒想到對方無意間說了「Ella」露餡，讓Selina抓到是Hebe！黃子佼劈頭問Hebe：「怎麼評價Selina現在交往對象？」Hebe聞言乾笑三聲：「哈哈哈！」黃子佼繼續追問：「就哈哈哈？」Hebe簡單解釋：「她喜歡的我就喜歡。」

Selina大方招認「他其實有陪我上班」，坦言消息爆發後大家都很關心，「狗仔都很想拍他，如果大家都想看他，我乾脆讓大家跟他聊一聊，佼哥是我最放心的主持人......」語畢直接走出攝影棚準備帶男友進來，正當黃子佼一臉狐疑，Selina突然端著蛋糕進棚，慶祝黃子佼3月30日將迎50歲生日，看著嚇翻的黃子佼得意地說：「我在證明我的演技！」《頭七》4月1日在台上映。