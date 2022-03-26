泡麵是肚子餓了卻又不知道該吃什麼，或是懶得出門的最佳選擇，品牌眾多，其中維力炸醬麵更是廣受喜愛，但如今卻似乎逐漸被取代。就有網友PO文認為，韓國不論是泡麵或是零食，如今都已經超越台灣，相當好吃，文章PO出後引發兩派網友大戰。

原PO在PTT八卦版PO文「韓國的零食泡麵是否已經打爆台灣了」，他表示，韓國泡麵麵條較粗，不但口感好還耐泡，設計操作上也相當順手；而韓國的爆米花、各類餅乾與巧克力，更是狂甩台灣好幾條街。

原PO說，儘管這些韓國產品可能比台灣本土的貴了50%，但自己還是會毫不猶豫買下去，他覺得台灣不少產品已經停滯20年，一點進步都沒有，有些反而還變得更難吃，問「有沒有韓國的零食泡麵爆打台灣的八卦」？

文章曝光引發鄉民激烈辯論，一派同意原PO看法：「真的強不少，缺點就是貴」、「真的，台灣的商品了無新意」、「台灣都往乾拌麵發展去了，泡麵早被放生」、「台灣有肉的泡麵價格都可以買便當了，根本不想吃」、「韓國泡麵份量超足，不像台灣還要一次泡兩碗才吃得飽」、「至少韓國泡麵不會一堆油」。

另一派鄉民則提出不同看法：「不覺得韓國泡麵比台灣好吃，但台灣泡麵停滯發展是事實」、「你只是吃膩而已」、「台灣滿漢大餐紅到韓國好嗎」、「韓國泡麵不算泡麵，還要用煮的才會熟」、「還是覺得台灣泡麵好吃」、「沒有，單純台灣泡麵不求上進而已」、「韓國泡麵吃起來幾乎都一樣...」、「不覺得韓國泡麵有多強，日本日清好吃多了」。