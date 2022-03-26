2022年縣市長選舉，國民黨的高雄和桃園市人選未定。其中高雄市長人選，國民黨中常委呂學樟建議，還是說服前高雄市副市長李四川出馬參選，其次可以考慮無黨籍立委高金素梅。

呂學樟接受香港媒體《中評社》專訪時表示，高雄市長人選，可以考慮「默默做、認真做」的人，有點反差最好，讓南部選民看到國民黨會講也會做，也可凸顯提名的靈活度。他建議還是說服李四川出馬參選，其次可以考慮無黨籍立委高金素梅，展現在野大聯盟的決心。

另外，桃園市長人選，呂學樟認為，羅智強用行腳表達參選桃園市長的意願，但藍營在桃園並非沒有人選，包括連任三屆立委的呂玉玲、曾任中壢市長的立委魯明哲都是合適人選，前桃園縣長吳志揚也不錯，就看吳志揚要不要參選。

呂學樟建議，如果新竹縣市確定不合併，羅智強也可以考慮參選新竹市長，因為國民黨在新竹需要會選贏的人選。絕對不能認為民進黨林智堅接班人不如林智堅，就自認可以勝選，一旦國民黨提名錯誤，就會給民眾黨機會，比如藍綠都推出第二、第三名，民眾黨當然會推立委高虹安出戰，因此，國民黨若能推羅智強參選新竹市長，在野就可以攜手合作。

呂學樟認為，台南市長人選敲定謝龍介，要在綠營的民主聖地台南贏回執政，確實有場硬戰要打。不過，謝龍介敢罵敢吵，關鍵時刻可以發揮扭轉乾坤的效果。