日本前首相安倍晉三今天接受日本產經新聞專訪，談到俄羅斯侵略烏克蘭一事時表示，對日本而言，此事態不能置身事外，日本從中應得到的教訓是集體自衛權很重要。

俄羅斯持續侵略烏克蘭，並表明停止與日本進行簽署和平條約的協商。對此，安倍接受產經新聞專訪時指出，俄羅斯侵略烏克蘭，原本日俄可以協商簽署和約的環境已不存在，責任不在日本，而是在俄羅斯。

他說，日本的鄰國俄羅斯是軍事強國，日本盼解決北方領土問題，日俄簽署和平條約也是北方四島前島民的宿願，日本政府今後也不會改變此方針。

對於下令揮軍攻打烏克蘭的俄羅斯總統蒲亭，安倍說：「雖然蒲亭是崇尚武力者，但我認為他不是理念型而是現實（務實）主義者，所以對於他（對烏克蘭）開啟戰端，我感到很驚訝。」

日本首相岸田文雄已決定與七大工業國集團（G7）同調，加強對俄羅斯實施制裁。對此，安倍予以肯定，認為為了亞洲不發生類似烏克蘭的情況，身為日本的首相應該發揮領導力。

對於俄羅斯侵略烏克蘭一事，安倍重申，此事對日本來說，不能置身事外，應從這次事態記取教訓，那就是知道集體自衛權的重要性。

他強調，烏克蘭如果是北大西洋公約組織（NATO）加盟國的話，就不會遭俄羅斯侵略。沒有國家會與同盟國以外的國家站在同一陣線。

觀察到烏克蘭抗戰到底的現狀、德國在俄軍侵略烏克蘭後大幅調漲國防經費一事，安倍說：「自己的國家自己救是基本」，有必要擁有攻擊敵方基地的「打擊力」。

去年眾議院選舉時，執政黨自由民主黨提出的政見是將防衛費（國防費）擴充到國內生產毛額（GDP）2%以上。安倍認為這是理所當然的事，因為沒有國家會與不想致力於國防的國家一同奮戰。

北韓24日試射「新型」洲際彈道飛彈，安倍認為，今後有必要討論「核武遏止力」課題，探討如何做才能使北韓不對日本動用核武。

有關修憲議題，日本眾參議兩院的憲法審查會目前正在進行修憲討論，安倍對此表示很高興。鑑於烏克蘭局勢，安倍認為自民黨的修憲4項之一、也就是在憲法第9條內明載自衛隊一事，現在正是好好拿出來討論的時機。（編輯：劉學源）1110325