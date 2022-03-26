1名女網友說男友非常喜歡聞她胸部，男友說有股奶香味、想一直聞，她對此很疑惑胸部真的有特別味道嗎？性治療師為此解釋，情侶之間互相吸引的「味道」，主因其實是「喜歡彼此」，此外費洛蒙作用下，伴侶之間對彼此味道會更有感情、更為熟悉，治療師強調每個人身上味道不同，胸部不會散發獨特乳香。

該女網友在Dcard上發文說，她的男友一直說她的胸部有股香味，男友因此一直狂聞一直說很香，但她自己卻聞不出味道，她詢問其他網友「女生的胸都有一個奶香味？」其他網友紛紛留言「試聞的隊伍是在這邊排嗎」、「聞自己的內衣就會聞出來了」、「男友超愛，睡覺還把我的內衣罩在臉上」、「乳香世家真香」。

女網友說男友非常喜歡聞她胸部，男友說有股奶香味，她對此很疑惑；性治療師為此解釋，情侶之間互相吸引的「味道」，主因還是在「喜歡彼此」。（翻攝自Dcard）

據ETtoda新聞雲報導，嵩馥性健康管理中心性治療師童嵩珍對此回應，每個人身上的味道會因飲食、習慣差異而不同，而喜歡伴侶的味道多半是因為喜歡「對方本身」，像是曾有男生就在熱戀期時非常喜歡女友的「屎味」，不少情侶也會說喜歡對方口腔、私密處味道。

童嵩珍說其實每個人都喜歡自己身上的味道，只是自己平時不會特別聞出自己味道，而伴侶之間還會受「費洛蒙」影響，費洛蒙經由空氣傳播，不容易被察覺，經由嗅覺接受後會引發情緒、情感等反應，「性費洛蒙」的作用下，情侶就會對於彼此味道更有印象，代表對彼此的重視與愛意。