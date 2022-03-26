這邏輯讓人無言！1名旅宿業者分享與顧客的奇葩對話，顧客日前致電說已匯款完成，業者則要對方提供帳號末5碼對帳，顧客竟拒絕並說「萬一帳號被盜怎麼辦？」最後一氣之下要求退款，業者則說退款需對方的「完整帳號」，沒想到顧客竟二話不說馬上講帳號，業者最後發文「末5碼不願意提供，完整帳號可以？」

臉書「靠北住宿2.0」有網友分享一段顧客與業者的對話內容，客人先是對業者說已完成訂房匯款，業者則要求提供帳號末5碼，以便確認收到款項，客人則問為什麼要帳號5碼，業者則耐心地回覆需要對帳，客人則問說「這樣萬一我帳號被盜怎麼辦？」最後甚至氣到直接說不住了。

顧客說已匯款完成，業者則要求提供帳號末5碼對帳，顧客竟說「萬一帳號被盜怎麼辦？」顧客最後要求退款，業者則說需要「完整帳號」，顧客竟馬上說出。（翻攝自臉書「靠北住宿2.0」）

該客人之後要求業者退款，業者則說「那請提供您的完整帳號喔」，沒想到客人馬上給了完整帳號；內文最後一行提到「末5碼不願意提供，完整帳號可以？」此對話掀起熱議，網友紛紛留言「傻瓜的世界不是凡人可以理解的」、「無知比沒有知識可怕」、「你要感謝他，他已經告訴你，他身為奧客的機率有點高」、「應該訂病房」、「邏輯死亡」、「對帳給末五碼是基本常識」

也有網友說「應該是跟卡片背面三碼搞混了」、「回他說已對帳成功，歡迎入住」、「可能末五碼就是他的密碼」、「不怪他，可能是不曾訂住飯店吧」。