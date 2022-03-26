中國青海省今天凌晨發生規模6.0強震。

根據新華社快訊，中國地震臺網正式測定，今天凌晨0時21分，青海省海西州德令哈市發生規模6.0地震，震源深度10公里。

另外根據歐洲地中海地震中心（EMSC）測報，這次發生在青海省北部的地震規模為5.5。（譯者：徐睿承）1110326

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