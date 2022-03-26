中國青海省凌晨0：21發生規模6.0強震 03:412022/03/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國青海省今天凌晨發生規模6.0強震。。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國青海省今天凌晨發生規模6.0強震。 根據新華社快訊，中國地震臺網正式測定，今天凌晨0時21分，青海省海西州德令哈市發生規模6.0地震，震源深度10公里。 另外根據歐洲地中海地震中心（EMSC）測報，這次發生在青海省北部的地震規模為5.5。（譯者：徐睿承）1110326 美國恢復中國352產品關稅豁免 傳中國將在索羅門群島建海軍基地 澳洲高度憂慮 #發生規模 #青海省 #中國 #0強震 #凌晨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登赴歐促孤立俄羅斯 推動盟友示警北京別站錯邊 06:022022/03/25 國際 美藉口「武器擴散」制裁兩年 3國6家實體和個人皆入列 09:292022/03/25 兩岸 人民幣中間價下跌99點 人民幣可能將隨日元貶值 11:432022/03/25 財經 俄羅斯要讓中國與土耳其 以比特幣購買能源 12:472022/03/25 財經 關注中美關係進展 陸港股開盤下跌 11:432022/03/25 財經 北約擴編東歐兵力 促中國譴責俄國 04:102022/03/25 話題觀察 阻中助俄 美劃３條紅線 04:102022/03/25 財經要聞 俄羅斯入侵受挫 吳釗燮：中國武統台灣更困難 14:012022/03/25 政治 凌晨強震當下搜救犬反應曝光 救災員看到崩潰：太失職了 00:442022/03/25 生活 《國際經濟》遠離「俄」夢 中國資金大逃亡 14:582022/03/25 財經 社評／民進黨不冒進 台灣就不是烏克蘭 04:102022/03/25 焦點新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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