金曲創作才女孫盛希參與AllSaints活動。（AllSaints提供）

鳳小岳、ØZI、孫盛希和Karencic日前受邀參與英國時尚品牌ALLSAINTS春夏形象企劃特展「CONCRETE EDEN城市伊甸園」展前派對，四人皆以品標誌性皮衣搭配不同內裡帥氣登場，其中孫盛希、Karencici都以平時少嘗試的豹紋洋裝、短褲，獻上跟過往較有反差的造型，被眾歌手圍繞的鳳小岳則表示自己是帶著交友的心態參加活動的，談到稍後的演出他哲學的表示，「擔心就是在擔心啊，破音的話就希望大家沒錄到囉。」

鳳小岳參與AllSaints活動。（AllSaints提供）

自稱音樂圈菜鳥得鳳小岳，今特別與另類樂團「I Mean Us」一起準備了1首和英國有關的歌曲，但他其實並不是第一次與他們合作，過去他曾擔任I Mean Us演唱會嘉賓，此次以樂手身份再度合體讓他十分期待。而鳳小岳的吉他實力也被ØZI認可，直呼「他彈吉他影片超屌！是扎扎實實的音樂，應該彈的比我好。」

ØZI參與AllSaints活動。（AllSaints提供）

自捲入與謝和弦前妻Keanna桃色糾紛後，少出現於媒體面前的ØZI表示心情並沒特別受到影響，近期則忙碌於藝術展覽，此次參與ALLSAINTS活動，他笑說自己「很厚臉皮」，像品牌請求要在皮衣外套後畫上自創品牌MANIC LOGO，而他也巧有心思地為褲裝、鞋款改造一番。

ALLSAINTS春夏形象企劃特展「CONCRETE EDEN城市伊甸園」季節印花區。（AllSaints提供）

ALLSAINTS春夏形象企劃特展「CONCRETE EDEN城市伊甸園」經典縫紉機牆。（AllSaints提供）

ALLSAINTS於26日起至27日在瓶蓋工廠台北製造所 B棟舉辦「CONCRETE EDEN城市伊甸園」風格特展，在風格特展期間，品牌更進一步企劃社群活動，凡於風格特展現場拍攝於IG上發布限時動態標記 @ALLSAINTSTAIWAN 及 #ALLSAINTS風格特展 即可兌換限量品牌300元商品抵用券 (可於全台ALLSAINTS專櫃門市使用，Outlet店鋪除外)，勢必將在周末造成一波社群洗版。

AllSaints Satori羊皮騎士皮衣，2萬800元。 （AllSaints提供）

AllSaints Lillita Oniyuri印花短洋裝，8400元。（AllSaints提供）