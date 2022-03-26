因《陳情令》迅速走紅躍升至頂流明星的肖戰，因其斯文可愛的形象擄獲亞洲粉絲的心，義大利精品Tod’s看重他與劉詩詩的文藝氣質宣佈其成為品牌代言人，近期也攜手劉詩詩演繹2022春夏系列廣告大片，詮釋義式摩登風範。本季色澤相較於秋冬的大地色系，增添許多具夏季氛圍藍色、橘紅、綠色等鮮活色澤，而這些活潑的色系也反映在全新推出的1T運動鞋，該款運動鞋融入品牌標誌性的豆豆細節，以柔軟皮革拼尼龍材料，並推出多款繽紛色澤，巧妙結合經典優雅元素與現代運動風。

肖戰以褐色套裝搭配橘色polo衫撞色出夏季活潑感覺。（Tod’ｓ提供）

Tod’ｓT Timeless抓皺樂福鞋，2萬5300元。（Tod’ｓ提供）

在春夏系列時尚大片中，肖戰分別以兩套造型呈現本季重點，其中一套褐色套裝則呈現出優雅沈穩的氣質，但他巧妙地內搭橙色Polo衫增增添夏季活力，而腰間的T字五金也為整體造型增添小亮點，至於夏季的清爽氣息，他則以米色大褸與同色系長褲，其中上衣肘部 Gommino 豆豆皮墊的巧妙設計成為上身亮點，同時也與T Timeless 斜背袋色澤相互呼應，呈現以米、棕色系為主的春季穿搭模範，為Tod’s春夏男裝打造出絕佳輪廓。

劉詩詩以搶眼的紫色、酒紅色內搭，外搭低調的卡其色風衣，呈現優雅的義式風範。（Tod’ｓ提供

劉詩詩白皙的皮膚搭配搶眼的綠色系穿搭，展現春夏時尚。（Tod’ｓ提供）

相較於肖戰低調優雅的米、白色系穿搭，劉詩詩則以高飽和度的紫色、綠色營造春夏感十足的樣貌，許多民眾或許會害怕亮色系穿搭，但在本次春夏時尚大片中，劉詩詩巧妙地以大地色系中和亮色系的穿搭、抑或是同色系穿搭都是十分值得作為春夏穿搭範本的造型。若欲打造低調中帶點小心機的搭配，可參考劉詩詩首套造型，她以卡其色風衣外套，中和內搭搶眼的紫色襯衫、酒紅色褲裝，並巧妙地選擇橘色系包款做穿搭亮點。

Tod’ｓ 1T駝色拼接休閒鞋，2萬6600元。（Tod’ｓ提供）

Tod’ｓ1T系列，巧妙結合經典優雅元素與現代運動風，白色拼接休閒鞋，2萬6600元。（Tod’ｓ提供）

綜觀本季Tod’s春夏系列，可發現創意總監Walter Chiapponi本季以運動潮流、都市感為主軸，女裝部分融入1970年代的異國風情美學，男裝部分則呈現出都市休閒美學;配件部分全新1T休閒鞋絕對是本季重點，該鞋款鞋底的誇張豆豆，搭配鞋身撞色設計配合品牌優良工藝，即使身穿素Ｔ、牛仔褲也能為整體造型加分不少，至於包款方面T Timeless也推出全新包款，靈感來自攝影師的相機包，以品牌經典T Timeless斜背包為原型，以硬挺框架賦予全新設計，略帶流暢的弧線輪廓具實用性與設計感，奢華皮質觸感將TOD’S一貫的義式匠心注入其中。

Tod’ｓT Timeles亮綠色肩背包，7萬3600。（Tod’ｓ提供）