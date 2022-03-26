【愛傳媒朱亞君專欄】「遭受家庭暴力傷害的孩子們，在受害之後就不會再長大了。即使過了10年、20年，那也只是時間流逝，而他們會獨自被拘禁在過去的日子裡。」看影集《少年法庭》時，手上正在看文國士的書稿，雖然電視後面的劇情沒有很喜歡，但車泰柱法官這段話還是重重打在心上。​

文國士的書稿，寫著正是他在安置機構「陳綢兒少家園」擔任輔導員的故事，「家園」裡收容的正是司法少年，或社福少年，這些從不知道安全感是甚麼、被忽視被虐待，或身心都還沒長大就要被迫面對社會黑暗的孩子們，他們常常都處於高度警戒的備戰狀態：​

十歲的孩子怒嗆：「我開車撞死你全家！」​

男孩扒著飯，不敢置信地問：「你確定每天都有得吃？」​

母親患思覺失調症的少年說：「國國，你想過自殺嗎……」​

但這書裡一個個，不是要跟你說「春風化雨」的故事，文國士想跟你說，如果我們用有限的眼光去看這一切，看到的只是大人的需要，讓孩子們看到的會是殘破的自己。他要努力的，是要讓孩子先認同自己，才能看到完整的生命。​

距離第一本書《走過愛的蠻荒──撕掉羞恥印記，與溫柔同行的偏鄉教師》已經將近三年，每次國國來公司，說起這些家園故事，看著他那氣竭的眼睛，我都想他應該快做不下去了吧，不論是情緒或體力，這工作太消耗了。​

但一次一次，他在極度疲憊之後，又爬回去準時上班。​

我如果說那是愛心，有點兒高調，我覺得文國士彷彿是搭了一個時光機，一再一再的回去，回去20年前，回去面對那個小小的自己，啊，那個小小的文國士啊，不管他是怒飆髒話也好、拿掃把當機關槍掃射也好，他都對他張開雙臂，溫柔堅定的眼神示意著：​來嘛，抱抱。​

​文國士《每一個都是「我們的」孩子》，3月25日上市！

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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