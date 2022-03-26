【愛傳媒簡秀枝專欄】7千萬元價值、 1032號林惺嶽巨作都入藏罹患帕金森氏症（Parkinson's disease）已十餘年的台灣知名畫家林惺嶽（1939-），靠著輪椅行動，但他憑著對藝術的赤誠與使命感，持續挑戰大畫，令人感佩。

高雄市立美術館於3月24日下午舉辦「來自大地的祝福—關鍵典藏捐贈暨企業贊助表揚感恩會」中，超過1032號的大作品，正是林惺嶽的大手筆捐贈，情義感人。

林惺嶽24日專程南下，參與盛會，他坐著輪椅，身形明顯消瘦，但精神矍鑠，接受高美館以最高規格的貴賓接待。副市長史哲與李玉玲館長都當眾表掦並申謝，看得出林惺嶽的好心情，也是慎慎其事，珍視該展覽與表揚活動。

林惺嶽一向勇於挑戰自我，表達他的內在情感，也期待被了解與肯定，他熟諳台灣的土地風情，嚮往瑰麗山河，尤其在他彩筆下，綠意盎然的群山峻嶺，透過溫潤燦爛的陽光，映照大地，好山好水之間，是台灣獨特的溫暖，揮灑出滿溢的愛、希望與幸福。

現年83歲的林惺嶽，已成為臺灣自然景觀的最佳藝術代言人，總統府借展虹廳與綠廳都懸掛他的台灣山水畫作《橫臥大地》、《第一道金光》等。2018年高美館為林惺嶽策劃大型回顧展「林惺嶽：大自然奇幻的光影」展，除了作品瑰麗奔放，甚受好評之外，其中，還有一段他與當年文學大老余光中的情誼，彼此相敬相惜，高美館的展覽，也是林惺嶽向余光中的致敬，如今余光中已仙逝，徒留遺憾。

林惺嶽24日以最大捐贈者的身份，站在1032號的大作品《受大地祝福的山》畫作前致詞，再次將兩人情誼，透過美術館，定格在當代脈絡與回憶之中，令人羨慕不已。

林惺嶽感受到大家對於《受大地祝福的山》作品的喜愛，也理解高美館「關鍵典藏」的良心苦用心，於是慷慨允諾，讓1032號的精彩大作，加入「關鍵典藏」捐贈行列，這個善行義舉，超乎外界想像。

其實，林惺嶽自2008年即被診斷出帕金森氏症，健康每況愈下，雙方發抖，行動日趨不便，但在與時間賽跑的過程中，他克服恐懼與困難，靠著意志力，在吃力的挪移中，繼續挑戰大型創作，他要畫遍台灣的好山好水，留下更多的愛、希望與幸福。

林惺嶽在致詞時，口齒已經不清楚，要聽懂並不容易。最後他幾乎以哽咽地音調説，他感覺自己創作力，已值顛峰狀態，但他的體力明顯無法支撐，因此，每天都會跟上帝打商量，拜託上帝再多給他一點時間，因為他還要繼續挑戰新系列創作！」現場氣氛凝重，夕陽無限好，只是近黃昏的無奈，讓人不捨。

高美館在2018年在舉辦林惺嶽展覽期間，曾收藏了他創作於1970年代的超現實作品《冬祭舞台》。其實，該作品是早年實驗期作品，已經被他封存，也束之高閣，但熟讀台灣美術史的李玉玲館長，對於該作品的重要性，記憶深刻，她一開口就挑選不在展覽現場的舊作品，足見李玉玲對林惺嶽創作內容的掌握，以及對他早期藝術實驗與實踐的肯定，讓林惺嶽精訝不已，在知音難尋的情愫下，油然而生的是惺惺相惜，在那樣的珍貴情誼下，他努力思考回報，於是決定忍痛以極優惠價格割愛200號的《冬祭舞台》，同時更加碼把1032號的《受大地祝福的山》作品，捐贈出去，成全了高美館的「關鍵典藏」，最後不但賓主盡歡，喝采聲不斷，也寫下館博界一段溫馨美談，讓各界嘖嘖稱奇。

義美食品集團董娘歐瑞雲，也是這回高美館「來自大地的祝福—關鍵典藏捐贈暨企業贊助表揚感恩會」的表掦大戶。義美食品，一直是台灣食品界的良心，更是模範生。歐瑞雲是高雄人，成長於高雄哈瑪星，下嫁高志尚董事長後，一直留在台北打拼，她多才多藝，筆耕不斷，也長年義助多位藝術家。

身為台新金控吳東亮董事長伉儷的好朋友，一年前，歐瑞雲隨台新金控行腳團到高美館參觀，當時由館長李玉玲陪同，親自作簡報，並參觀美術館園區。在李玉玲講述園區空間改造，行經西側步道時，李玉玲遙遙指著樹蔭下李光裕作品《思惟》，說明該作品借展，已經逾期，但李光裕是高雄內惟人，作品在園區呈現，有如遊子衣錦還鄉，意涵深切，因此捨不得拆卸。

李玉玲在言談間，不經意說出她的願望，期待仁人雅士能夠解囊義助，及時買斷作品，讓作品繼續留在高美館的美麗園區，高雄子弟的藝術風采，持續豐富妝點高美館，成為在地人永遠的驕傲。

李玉玲的誠意與願望，被歐瑞雲聽到，也把高美館力推「關鍵典藏」的議題帶回台北。半年後，歐瑞雲主動致電高美館詢問李光裕作品下落，在得知作品無恙後，她立刻表達願意出錢買下李光裕作品《思惟》，讓作品永遠留在高美館園區，讓高雄子弟之光，持續閃爍，美事就這樣被落實。

歐瑞雲熱心公益，關心藝術家，一直是企業界的好榜樣。藝術家羅清雲（1934-1995）也因罹病61歲就過世。生性善良的羅清雲，自知不久於世時，為了髮妻及三名子女日後生活，私下跟學畫的弟子洪素麗拜託，請她幫忙尋找善心買家，他要出讓珍愛一生的3幅作品《不知春》、《雄中》、《高雄九如路口》。

洪素麗想了一想，便找上哈瑪星鄰居、也算是一起長大的歐瑞雲，歐瑞雲對羅清雲託孤賣畫之舉，感動不已，二話不說，立即把3幅作品買了下來，珍藏在家。看畫思故人，宅心仁厚的歐瑞雲，每當欣賞著羅清雲畫作，就惦記起羅家老小的生活狀況。

也是有緣的，在同一趟台新金控參訪團中，歐瑞雲詢問高美館館員，竟然發現羅淸雲女兒羅潔尹，就任職於高美館。這樣的驚喜發現，讓歐瑞雲覺得是天意，羅清雲應該送回高雄家鄉，尤其是家鄉的美術館裡，羅淸雲的女兒就在高美館，於是，羅清雲 生前最珍惜的3幅作品《不知春》、《雄中》、《高雄九如路口》捐贈給高美館，借由遺作，讓父女重逢，也讓故事與責任圓滿作結。

歐瑞雲滿溢歡喜心，她帶了娘家兄嫂姪兒，一起在高美館觀禮，愛在「關鍵典藏」的捐贈行列，大家與有榮焉！

「來自大地的祝福—關鍵典藏捐贈暨企業贊助表揚感恩會」，24日下午在高美館舉行，史哲副市長、王文翠局長，以及企業家、藝術家與家屬、美術館之友聯誼會等等，共聚一堂，參與表掦感恩盛會。

高雄新古典樂團首先作了開幕演出，優美弦律中，拉開序幕。

副市長史哲表示，歷經全球疫情蔓延的嚴峻時刻，他特別要代表高雄市政府，感謝藝術家與家屬、收藏家，不遺餘力支持市府與高美館，無私捐贈寶貴作品給這座城市，成為推動大高雄藝術生根的能量所在。

史哲更對民間企業的力挺與貢獻，表達衷心謝意，為高雄、為市民，更為台灣，帶來許多精彩多元的展覽、文化平權的作為：以及豐富多樣化的藝術體驗，居功厥偉。

2019至2020年間共有藝術家、藝術家家屬及蒐藏家等27位，共捐贈95件作品，總價值高達7,069萬元，企業界贊助金額近兩千萬元，大大增幅高雄的文化資產藝文能量，讓高雄得以扎根在地、擁抱世界，創造這座城市獨有的共好文化能量。

史哲同時表示，高美館自1994年開館以來，一直是台灣早期三大公立美術館中預算最少、編制最小的館所，但秉持著建構台灣藝術史之精神，以「在地即國際」的視野接軌世界潮流，成功推動法人化後，在中央、地方資源的積極整合下，逐步改造美術館呈現作品的展覽場域，重塑高美館作為一座城市美術館的獨特風貌。而如今美術館園區西側，正積極新建的「內惟藝術中心」，可望於年底落成。

史哲強調，期待新的館舍，有更多與社會連結的可能性，並在未來，持續與大家共同為高雄的文化櫥窗，攜手努力。

走過高美館大改造，獲獎無數的105空間，滿置著捐贈作品，倍感溫馨，李玉玲館長喜形於色。由於3月25日就是一年一度的美術節，高美館從周日的高雄獎頒獎典禮，到24日的「關鍵典藏」捐贈暨企業贊助表揚感恩會，選在美術節前夕的特別日子裡，一方面向所有捐贈者，表達最誠摯的謝意，同時也讓美術節系列活動，更添意涵。

李玉玲說明高美館勵行「關鍵典藏」，在新概念下的典藏策略，也跟著調整。高美館自2017年正式轉型為行政法人，承載了另一階段的新使命。

因為典藏是美術館的核心價值所在，法人化後市府連續三年典藏經費增額挹注，從原本持續多年的每年700萬元，增加到2000萬元，因此李玉玲即提出了「關鍵典藏」的新典藏策略，跳脫過往以「藝術家名字」的典藏框架，轉向雙軌並重，藝術家及作品並重的概念！也就是美術發展歷程中重要藝術家之最具代表性的關鍵作品。

誠如在國際間之博物館或美術館界常見的新進典藏展（New Aquisitions），典藏代表了全民的重要文化資產，因此新增典藏品之展示，除了表現美術館對自己專業的信心，也代表了對社會承諾的責任。

高美館自2018年開始策畫「關鍵典藏」後的新進典藏展，之後又規畫了「大南方多元史觀典藏特藏室」，透過典藏策展，讓重要典藏與新改造後的空間產生對話，與市民產生更多的連結。

此次針對2019-2020年新進典藏的兩檔典藏展，高美館也稟持著同樣的自我期許，讓典藏成為大眾的文化記憶圖像。李玉玲指出，高美館團隊的努力，近年逐漸被外界看見，同時因為「關鍵典藏」策略的磁吸效應，捐贈成果相對豐碩，可喜可賀。

「藝術典藏，是美術館的核心價值」，李玉玲表示，高美館在2018年宣告以「大南方South Plus」的概念，作為美術館的典藏蒐藏與展覽策略—即是以「南方」為核心，擴延為更大尺幅的「大南方South Plus」多元史觀概念。

李玉玲特別感謝高市府與文化部前瞻計畫典藏經費挹注，藝術家和家屬、藏家也看見高美館的誠懇與努力，主動捐贈珍貴作品予美術館，讓高美館在典藏關鍵藝術家在各階段各時期的經典代表作更加完整。

這次展出作品，是從95件中，精挑出其中的35件，包括《受大地祝福的山》的1032號大作，分享成果，也表達謝忱。

李玉玲強調，無論是林惺嶽與徐永旭個人大展展後慷慨捐贈、林明哲董事長與董振平的大宗捐贈、劉耿一與曾雅雲連續捐贈台灣前輩藝術家劉啟祥與劉耿一作品、劉欽麟與王信豐家屬數年連續捐贈、台灣資深與高雄在地藝術家洪根深、陳水財、葉竹盛、包克家家屬、侯淑姿、周珠旺、莊普、林鴻文、李俊賢家屬、陳伯義等，紛紛把他們珍貴作品，交付高美館，尤其，收藏家張豐藤捐贈施並錫作品，義美歐瑞雲大筆捐款，購藏李光裕《思維》，倍讓人感動。

除了典藏捐贈以外，還有來自民間各大企業朋友的力挺與鼓勵，連續且大額贊助高美館各項大型展覽、教育推廣事務，讓人感激在心，倘若沒有企業好友的支持，國際大展「太陽雨」、「刺青」、「黑盒」、「泛·南·島藝術季」等則難以成行，包括「台新金控」董事長吳東亮，也特別指派台新文化藝術基金會董事長鄭家鐘代表出席、「信源企業」楊麗芬董事長、高雄在地藝文好友「山藝術文教基金會」的林明哲董事長、美術館之友聯誼會劉如容會長，以及所有會友們都親臨盛會。

李玉玲也不忘感謝她的高雄企業好朋友「上揚國際建築團隊」林聰麟董事長、柏正企業蘇振輝董事長屢屢在第一時刻成為她的後援，還有眾多如高毓琦女士等散置各地的企業好友們，請持續支持高美館的營運發展！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：高美館相關照片截圖。

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