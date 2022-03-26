沙烏地阿拉伯石油設施遭無人機襲擊，油價今天上漲，週線收高。

紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲1.56美元，收在每桶113.90美元。

倫敦市場北海布倫特原油的5月期貨價格上漲1.62美元，收在每桶120.65美元。（譯者：徐睿承）1110326

煤炭、油價衝高 水泥廠毛利受壓縮
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