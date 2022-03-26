沙國石油設施遭攻襲 油價衝破120美元 12:232022/03/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯石油設施遭無人機襲擊，油價今天上漲，週線收高。 紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲1.56美元，收在每桶113.90美元。 倫敦市場北海布倫特原油的5月期貨價格上漲1.62美元，收在每桶120.65美元。（譯者：徐睿承）1110326 煤炭、油價衝高 水泥廠毛利受壓縮 西方恐再對俄制裁油價噴漲 台股開盤跌逾百點 半導體股帶頭殺 #石油設施 #油價 #5月 #期貨價格 #漲1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》油價大漲＋俄烏局勢 日經指數失守9周高點 13:182022/03/24 財經 《化工股》搭油價大怒神 長興這樣保全 10:482022/03/25 財經 操盤心法－挑戰萬八大關 清明前是關鍵 04:102022/03/25 證券．權證 不斷更新》拜登將赴波蘭邊境 澤倫斯基痛批歐盟制裁太慢 07:262022/03/25 國際 日本若對俄國做這件事 前防相警告：恐讓大陸攻打台灣 19:182022/03/24 國際 凹子底立體停車場BOT 5月開工 04:102022/03/25 地方新聞 陽明山竹子湖海芋季開跑 免費印照片拍到飽 14:212022/03/25 寶島 油價噴漲老美為何不出手？外媒曝真相竟與華爾街有關 17:062022/03/25 財經 擔心聯準會立場更鷹 台股早盤跟跌美股 10:242022/03/24 財經 能源領軍新尖牙股 強勢霸榜美股 04:102022/03/24 全球財經 股價指數期貨贏家專欄－短線震盪 中性看道瓊指數 04:102022/03/25 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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