烏克蘭軍方今天證實，1天前摧毀停靠在烏南的伯德揚斯克（Berdyansk）港口1艘俄羅斯大型登陸艦。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，昨天黎明後，這艘俄羅斯海軍軍艦「薩拉托夫號」（Saratov）遭襲後發生數次爆炸。

烏克蘭部隊今天稱這艘俄軍軍艦為「薩拉托夫號」，稍早報導指這艘軍艦名為奧斯克號（Orsk）。

烏軍聲明指出，「根據更新情報，在亞速（Azov）地區伯德揚斯克港的1艘登陸艦『薩拉托夫號』遭摧毀。『凱薩庫尼科夫』號（Caesar Kunikov）和『新切爾卡斯克』號（Novocherkassk）也受到毀損。」

根據俄羅斯媒體，最近幾天俄軍軍艦在伯德揚斯克港卸載軍事裝備。

美國指出，烏克蘭可能成功地在伯德揚斯克港對俄軍軍艦發動攻擊，至於使用何種武器則不清楚。

對於爆炸事件，俄羅斯國防部未做出正式回應。（譯者：徐睿承）1110326